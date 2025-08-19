PKP Intercity ustanowiło nowe rekordy. Tylu pasażerów wcześniej nie było.

Pociągi są coraz częściej wybierane przez podróżnych w Polsce, co potwierdzają nie tylko dane udostępniane przez Urząd Transportu Kolejowego. Świadczą o tym również kolejne rekordy, które ustanawia PKP Intercity. Długi sierpniowy weekend okazał się bardzo udany dla spółki, co firma przewidziała już wcześniej.

PKP Intercity w sierpniowy weekend ustanowiło dwa nowe rekordy

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak przekazał na platformie X, że PKP Intercity w dniach 14-17 sierpnia ustanowiło dwa nowe rekordy. Pierwszy dotyczy liczby pasażerów przewiezionych przez cały długi weekend. Pociągami spółki wybrało się w podróż aż ponad 1,3 mln osób.

Padł również nowy rekord dobowy. PKP Intercity ustanowiło go w niedzielę 17 sierpnia, kiedy to jednego dnia spółka przewiozła aż 356,7 tys. pasażerów. Dla porównania rok temu w analogicznym dniu pociągami firmy wybrało się w podróż 307 tys. osób, a w 2023 r. 257 tys.

Dotychczas rekordowym wynikiem w skali jednego dnia dla PKP Intercity był 1 czerwca, kiedy to pociągami spółki pojechało 332,1 tys. pasażerów. "Zainteresowanie podróżami rośnie - liczba rezerwacji w dniach 11-17 sierpnia wyniosła ponad 2,1 miliona, co oznacza wzrost aż o 17 proc. w porównaniu z rokiem 2024" - dodał Dariusz Klimczak we wpisie na platformie X.

PKP Intercity wzmocniło setki pociągów

Spółka wiedziała, że sierpniowy weekend może być dla niej rekordowy i dobrze się do niego przygotowała. Z informacji przekazanych przez prezesa PKP Intercity, Janusza Malinowskiego wynika, że firma wzmocniła aż 521 pociągów 926 wagonami. Ponadto na trasy wypuszczono podwójne składy Pendolino, które mogły przewieźć ponad 800 pasażerów.

Na zeszły weekend przygotowano dla podróżnych łącznie ponad 70 tys. więcej miejsc. Przed firmą wiele innych inwestycji, które pozwolą w przyszłości wzmocnić tabor oraz zwiększyć komfort pasażerów. Firma obecnie odbiera nowe lokomotywy i zmodernizowane wagony, a wkrótce będą dostarczane kolejne pojazdy. Na przyszły rok planowany jest zakup piętrusów, co zostanie rozstrzygnięte w ramach przetargu. Później przyjdzie czas na dalekobieżne pociągi KDP, które mają jeździć nawet z prędkością przekraczającą 300 km/h.

