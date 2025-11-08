Największy samolot świata, którym do niedawna był Antonow An-225 Mrija zniszczony w trakcie rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wkrótce doczeka się duchowego spadkobiercy. W przygotowaniu jest maszyna WindRunner firmy Radia, której pierwszy lot ma odbyć się za kilka lat. Kolos ustanowi nowe rekordy i będzie naprawdę ogromny.

Antonow An-225 Mrija to największy samolot świata zniszczony przez Rosjan

Zacznijmy do tego, że za największy samolot świata (wśród istniejących maszyn) uważa się Antonowa An-225 Mrija. Był to prawdziwy kolos, który był najdłuższym oraz najcięższym samolotem w historii całego lotnictwa. Powstał on za czasów Związku Radzieckiego i miał transportować wahadłowiec Buran oraz części rakiety Energia.

Antonow An-225 Mrija został zniszczony w 2022 r. w wyniku działań Rosji w Ukrainie. Był to jedyny istniejący egzemplarz. Od 2001 r. wykorzystywały go ukraińskie linie Antonov Airlines do transportu ładunków wielkogabarytowych na całym świecie.

Samolot był długi na 84 metry i miał rozpiętość skrzydeł 88,4 metra. Wysokość to ponad 18 metrów. W roli napędu wykorzystano sześć silników odrzutowych Łotariew D-18T, które również zaprojektowano w Związku Radzieckim. Prędkość przelotowa maszyny to 800 km/h. Do zniszczenia doszło na lotnisku 27 lutego 2022 r. krótko po ataku Rosjan na Ukrainę. Co jakiś czas pojawiają się pomysły związane z odbudową samolotu. Schedę po tej maszynie kilka lat temu przejął An-124 "Rusłan".

Radia WindRunner to jeszcze większy samolot

Firma Radia zaproponowała budowę największego samolotu świata kilka lat temu. W 2024 r. zaprezentowano dosyć śmiałe projekty maszyny, którą nazwano WindRunner. Jeśli powstanie, to będzie prawdziwym kolosem.

Największy samolot świata będzie ogromnym kolosem. Radia WindRunner ma ponad 100 metrów długości. Radia materiały prasowe

Amerykanie chcą stworzyć największy samolot świata, który przyćmi inne konstrukcje tego typu w historii lotnictwa. Kolos ma być długi na 109 metrów. Natomiast jego rozpiętość skrzydeł ma sięgać około 80 metrów. To więcej niż pełnowymiarowe boisko piłkarskie, bo to według standardów podawanych przez FIFA ma wymiary 105 × 68 metrów. Tak duży samolot po prostu się tu nie zmieści.

Największy samolot świata – 10 razy większa pojemność ładunkowa niż w Boeingu 777 i możliwość lądowania na nieutwardzonych pasach startowych

Radia WindRunner będzie miał także bardzo wysoki kadłub, w którego górnej części znajdzie się kabina pilotów. Wysokość całkowita maszyny to 24 metry, czyli o 1/3 więcej w porównaniu do Antonowa.

Ogromny samolot z wielką ładownią

W zasadzie cały kadłub Radia WindRunner będzie jedną wielką ładownią. Ma ona być długa na 105 metrów. Średnica to 7,3 metra. Objętość wyniesie aż 8200 metrów sześciennych. To aż siedem razy więcej w porównaniu do Antonowa An-225 Mrija. Jednak pod względem ciężaru transportowanego ładunku rekord nie padnie.

WindRunner ma być w stanie transportować ładunki o masie do około 72,5 ton. Do uzyskanych przez Antonowa rekordów jest w tym przypadku daleko. Dla porównania 16 czerwca 2004 odbył się lot z Pragi do Taszkentu z największym komercyjnym ładunkiem o masie aż 247 ton!

Radia Windrunner ma pozwolić na transport ładunków o długości ponad 100 metrów. Radia materiały prasowe

Podstawowy wariant samolotu firmy Radia zaprojektowano z myślą o transporcie ładunków wielkogabarytowych, które może nie ważą rekordowo dużo, ale mają niestandardowe rozmiary i kształty. Amerykanie proponują tutaj przede wszystkim możliwość transportowaniu elementów turbin wiatrowych, które pod względem wielkości nierzadko przekraczają już 100 metrów. To nie jedyne zastosowanie, bo we wrześniu 2025 r. Radia pochwaliła się także innym pomysłem związanym z eksploatacją własnego samolotu.

Największy samolot świata na potrzeby wojska

Radia wierzy, że największy samolot świata znajdzie także zastosowanie w armii. W trakcie Air Force Association Air, Space & Cyber Conference 2025 we wrześniu br. Amerykanie zaprezentowali projekt WindRunner for Defense. Jest to specjalna wersja maszyny na potrzeby transportu wojskowego. Pod tym względem ma zaoferować znacznie większe możliwości w porównaniu do obecnych rozwiązań.

Amerykanie wierzą, że WindRunner for Defense znajdzie uznanie w wojsku Stanów Zjednoczonych oraz NATO. Maszynę zoptymalizowano pod kątem transportu ponadgabarytowego i mogą to być na przykład helikoptery. W ładowni zmieści się nawet sześć w pełni zmontowanych śmigłowców CH-47 Chinook czy cztery V-22 Osprey lub tyle samo egzemplarzy myśliwców F-16.

WindRunner for Defense to specjalna wersja transportowca dla wojska. Radia materiały prasowe

WindRunner pod tym względem znacząco przekracza możliwości oferowane przez maszyny Lockheed C-5 Galaxy czy Boeing C-17 Globemaster III. Pojemność ładowni samolotu Radia jest siedem razy większa względem pierwszego z wymienionych. W drugim jest to już dwunastokrotność.

Kiedy poleci największy samolot świata?

Radia nie ma jeszcze gotowego prototypu samolotu WindRunner. Jeśli projekt nie napotka przeszkód, to maszyna ma zostać oblatana do końca tej dekady. Natomiast pierwsze sztuki mogłyby zacząć trafiać do odbiorców w latach 30. obecnego wieku.

Co ważne największy samolot świata wcale nie ma potrzebować do startu wielkich lotnisk. WindRunner będzie mógł wznosić się i lądować na pasach nawet o długości około 1800 metrów. Będą to mogły być porty bez pełnej infrastruktury lotniskowej.

Prędkość przelotowa WindRunnera ma wynosić około 750 km/h. Na jednym tankowaniu największy samolot świata ma być w stanie pokonać dystans do 2 tys. kilometrów (przy założeniu pełnego wykorzystania ładowni) lub większy (z mniejszymi ładunkami). Planowana specyfikacja techniczna maszyny zakłada również możliwość lotu na wysokości do 12,5 tys. metrów.

Czy Radia dopnie swego i największy samolot świata rzeczywiście powstanie? Pamiętajmy, że historia pamięta już podobne przypadki, gdzie zakładano bardzo ambitne cele, a ostatecznie z nich rezygnowano.

