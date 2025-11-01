Władze na Kremlu mają kolejny powód do złości. Rząd Kanady nie tylko ogłosił nowe pakiety pomocy dla Ukrainy o wartości setek milionów dolarów, ale również nasi wschodni sąsiedzi otrzymają w prezencie potężny samolot transportowy An-124 "Rusłan".

Maszyna w 2022 roku została zatrzymana i zarekwirowana na lotnisku w Toronto w ramach sankcji nałożonych na Rosję. Wcześniej należała do rosyjskich linii lotniczych Wołga-Dniepr. Co ciekawe, Denys Szmyhal, premier Ukrainy, już w połowie kwietnia oświadczył, że byłoby fantastycznie, gdyby Kanada podarowała Ukrainie ten latający przybytek. Teraz to marzenie się ziści. Ostateczna decyzja należy do sądu, ale władze są pewne, że to tylko formalność.

Kanada przejęła An-124 i sprezentuje go Ukrainie

Przy okazji tematu An-124 "Rusłan" nie można nie wspomnieć, że jest to największy obecnie wykorzystywany samolot świata. Wcześniej królem był An-225 "Mrija", który swój dom miał na lotnisku w Hostomlu pod Kijowem. Niestety, ten gigant przestworzy został zniszczony przez Rosjan w pierwszych dniach inwazji na Ukrainę. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ Ukraińcy zamierzają odbudować swój samolot, a nawet uczynić go jeszcze bardziej wyjątkowym.

Wracając jednak do An-124 "Rusłan", który ma zostać przekazany Ukrainie, to ciekawostką jest fakt, że samolot został zatrzymany w Kanadzie tuż po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Samolot rosyjskiego przewoźnika przyleciał z Chin do Toronto 27 lutego 2022 roku o 7 rano. Według informacji podanych przez agencję Avia.pro, na pokładzie miał ładunek szybkich testów antygenowych, które miał zamówić kanadyjski rząd.

An-124 "Rusłan" to obecnie największy samolot świata

Tego samego dnia kanadyjski premier ogłosił, że w odpowiedzi na niesprowokowaną inwazję Rosji na Ukrainę Kanada zamyka swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów. Rosyjski An-124 został zatrzymany na lotnisku w Toronto. Linie lotnicze Wołga-Dniepr bezskutecznie starały się odzyskać samolot tłumacząc, że wykonywał loty "w interesie kanadyjskiego rządu".

An-124 może przewozić ładunek o masie do 150 ton i bez problemu zabiera na pokład pojazdy, kontenery czy nawet części dużych rakiet. Napędzany jest przez cztery silniki turboodrzutowe, co pozwala na osiągnięcie prędkości maksymalnej 865 km/h i zasięgu 4500 km przy pełnym obciążeniu.

An-124 bardzo często wizytuje w Polsce. Maszyna w ostatnim czasie dostarczyła do Wrocławia czy Rzeszowa wyrzutnie M142 HIMARS oraz elementy systemu PATRIOT/IBCS. Obecnie "Rusłan" najczęściej odbywa loty z różnych krajów świata na lotnisko w niemieckich Lipsku, a stamtąd transportem kolejowym czy drogowym sprzęt wojskowy trafią już przez polską granicę na Ukrainę.

***

