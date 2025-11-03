Play ma dziś problemy. Operator zmaga się z awarią, która dotyka wielu osób, co zgłaszają użytkownicy sieci z różnych zakątków Polski. Co nie działa i ile mogą potrwać zaistniałe usterki?

Awaria w Play. Co nie działa?

Użytkownicy sieci Play raportują problemy związane z dzisiejszą awarią fioletowego operatora na różne sposoby. Część z nich raportuje błędy poprzez platformę Downdetector. Inni robią to za pośrednictwem mediów społecznościowych. Co się dzieje?

Z raportów zgłaszanych przez użytkowników wynika, że występują problemy związane z wykonywaniem połączeń.

Na razie nie wiadomo, czym spowodowana jest usterka oraz ile może potrwać. Specjaliści z Play zapewne badają problemy i robią, co w ich mocy, aby usunąć awarię oraz przywrócić usługi do działania. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać, aż wszystko wróci do normy.

Dzisiejsza awaria w Play jest dosyć spora. W przeszłości dochodziło do różnych usterek. Nierzadko bywało tak, że miały one zasięg lokalny i dotykały tylko część użytkowników. Dziś problem jest zdecydowanie większy. Operator nie wyjaśnił jeszcze przyczyn zaistniałej awarii, ale gdy to zrobi, to z pewnością was o tym poinformujemy.