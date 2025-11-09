Zbadali jedne z najstarszych skał świata. Wgląd w historię Ziemi i Księżyca
Przełomowa analiza skał uznawanych za jedne z najstarszych na Ziemi przyniosła wyjątkowy wgląd w jej rozwój. Precyzyjne badania umożliwiły pozyskanie unikalnego "odcisku palca" Ziemi sprzed miliardów lat. Porównanie ziemskich skał z próbkami z Księżyca potwierdziło natomiast teorię na temat początków naszego naturalnego satelity.
Badania najstarszych skał na Ziemi. Liczą 3,7 miliarda lat
Naukowcy przeanalizowali minerały znajdujące się w skałach magmowych znanych jako anortozyty, które liczą ok. 3,7 miliarda lat. Są to najstarsze znane skały na kontynencie australijskim i jedne z najstarszych na Ziemi.
Precyzyjne badanie umożliwiło wyizolowanie izotopowego "odcisku palca" sprzed miliardów lat. Pozyskano w ten sposób unikalne informacje na temat dawnego płaszcza Ziemi i kontynentów, a także początków istnienia Księżyca.
Precyzyjne badania dały wgląd w początki formowania się kontynentów
Badania przyniosły wnioski o późnym początku rozwoju kontynentów.
- Czas i tempo wczesnego wzrostu skorupy ziemskiej na Ziemi pozostają sporne ze względu na niedobór bardzo starych skał - powiedziała główna autorka badań, Matilda Boyce.
Zdaniem naukowców, dzięki precyzyjnym pomiarom, nowe dane o izotopowym składzie pierwotnego płaszcza Ziemi sugerują, że kontynenty zaczęły się formować około 3,5 mld lat temu, czyli około miliard lat po uformowaniu się planety.
Co ciekawe, anortozyty tworzą większą część skorupy ziemskiego Księżyca. Niezwykle stare skały ziemskie porównano więc teraz z anortozytami z naszego naturalnego satelity, zebranymi podczas misji Apollo.
Wspólna historia Ziemi i Księżyca. Dane zapisane w skałach
Wyniki wskazują na wspólny skład początkowy Ziemi i Księżyca.
Nasze porównanie było zgodne z założeniem, że Ziemia i Księżyc miały ten sam początkowy skład chemiczny około 4,5 miliarda lat temu. Potwierdza to teorię, że jakaś planeta zderzyła się z wczesną Ziemią, a w wyniku zderzenia o wysokiej energii powstał Księżyc
Tym samym nowe odkrycie może nie tylko pogłębić naszą wiedzę o ewolucji Ziemi, ale także dostarczyć dowodów na wspólne pochodzenie Ziemi i Księżyca, co ma kluczowe znaczenie dla teorii formowania się planet w Układzie Słonecznym.
Komunikat o odkryciu wydał Uniwersytet Australii Zachodniej. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach "Nature Communications".