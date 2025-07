W masywie Mont Blanc naukowcy odkryli rdzeń lodowy, który sięga ostatniej epoki lodowcowej. Lód zawiera nienaruszony zapis klimatu sprzed co najmniej 12 tysięcy lat. To najstarszy znany lód w tym regionie i prawdziwa kapsuła czasu.

Rdzeń starszy niż pierwsze uprawy

40-metrowy rdzeń lodowy został wydobyty z lodowca Dôme du Goûter jeszcze w 1999 roku. Przez ponad 20 lat przeleżał w zamrażarce we Francji, zanim trafił do Desert Research Institute (DRI) w Nevadzie, gdzie poddano go precyzyjnej analizie.

- Po raz pierwszy mamy dość kompletny alpejski zapis chemii atmosferycznej i opadów, sięgający aż do okresu mezolitu - mówi Joe McConnell, dyrektor laboratorium DRI. - To pełne spektrum zmian naturalnych i antropogenicznych i to w samym centrum Europy, gdzie rozwinęła się znaczna część cywilizacji zachodniej - dodaje.

Pył z Sahary, sól z morza i ludzka działalność

W lodzie zachowały się cząstki aerozoli, m.in. pył pustynny, sól morska, sadza i ślady przemysłowego zanieczyszczenia.

- Rdzenie lodowe z lodowców mogą dostarczyć takich informacji, ale najwięcej mówią te, które powstają blisko źródła - wyjaśnia Michel Legrand, współautor badania.

Zaskoczyła ich zwłaszcza ilość pyłu. Aż ośmiokrotnie większa w epoce lodowcowej niż dziś. Modele klimatyczne zakładały co najwyżej podwojenie. Najprawdopodobniej odpowiadały za to masowe napływy pyłu z Sahary. Zmiany stężenia fosforu wskazują natomiast na rozwój i późniejszy zanik lasów, co z kolei powiązano z ociepleniem klimatu i działalnością człowieka.

Lokalna pamięć klimatu

Co ciekawe, lód z Mont Blanc daje dokładniejszy lokalny obraz niż odległe rdzenie arktyczne. - Ekscytujące jest to, że znaleźliśmy pierwszy alpejski rdzeń z nienaruszonym zapisem klimatu, który sięga przez cały dziesięciotysięczny okres ciepły i dalej, do zupełnie innego klimatu epoki lodowcowej - mówi Susanne Preunkert, uczestniczka wyprawy z 1999 roku.

Naukowcy planują teraz analizować dalsze wskaźniki historyczne, jak ołów czy arsen. - Jeśli naprawdę chcesz badać wszystkie możliwe stany klimatyczne, przeszłe i przyszłe, potrzebujesz modelu, który uchwyci prawdziwą zmienność klimatu. A żeby ocenić, jak dobre są modele, trzeba je porównać z obserwacjami. I tu właśnie wchodzą rdzenie lodowe - tłumaczy McConnell.

Źródło: Desert Research Institute

