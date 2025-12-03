Grudzień, a szczególnie Mikołajki, to czas, w którym na chwilę zapominamy o logice, a ustępujemy miejsca magii. Właśnie wtedy w naszej wyobraźni pojawia się on - Święty Mikołaj, podróżujący saniami ciągniętymi przez renifery, który w jedną noc potrafi dostarczyć prezenty miliardom dzieci na całym świecie. To tradycja budząca ciepłe emocje, ale dla naukowca i geeka - fascynujące wyzwanie inżynieryjne i fizyczne.

Zostawmy na moment ciepłe, puchate historie i zadajmy sobie pytanie, które od lat zadają fizycy, logistycy i inżynierowie z całego świata: Czy misja Mikołaja jest w ogóle możliwa?

Przyjrzyjmy się temu z otwartym umysłem. Aby Święty Mikołaj zdołał wykonać swoje zadanie w wymaganym czasie, musi zmierzyć się z ekstremalnymi przeszkodami.

Pora skonfrontować legendę z rzeczywistością. Sprawdź swoją wiedzę z zakresu fizyki, logistyki i aerodynamiki. Czy jesteś gotów zmierzyć się z największymi naukowymi wyzwaniami Świąt? Zacznij quiz i odkryj, jak Mikołaj musiałby nagiąć prawa natury!

Miliardy prezentów w jedną noc. Czy legendarny Święty łamie prawa fizyki? [QUIZ] Rozpocznij quiz

