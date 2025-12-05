Rzymski klejnot odkryty w Alpach. Ujawnia zaskakującą historię imperium

Klejnot w formie kamei odkryto w czerwcu 2025 roku podczas wykopalisk grupy archeologów z Górnej Austrii. Ma średnicę około 1,5 centymetra i według wstępnych analiz powstał w II wieku naszej ery. Stanowi pozostałość rzymskich osadników, którzy zbudowali w tym rejonie prężną kolonię podczas szczytowego okresu swojego imperium.

Kamea przedstawia głowę Meduzy z włosami z węży. Zarówno w tradycji greckiej, jak i rzymskiej motyw ten uważano za symbol ochrony przed złem. Często pojawiał się on na biżuterii, zbrojach, budynkach i przedmiotach sakralnych.

Klejnot Meduzy jest niewiele większy od paznokcia, ale już ma ogromną wartość dla archeologów

Odkrycie kamei z Meduzą w Austrii stanowi niezwykle ważny zapis historyczny dla regionu. Tego typu biżuteria była charakterystyczna dla bogatej arystokracji Rzymu. Sugeruje to możliwe bardziej rozwinięte osadnictwo Rzymian w regionie.

Hallstatt to miasto, w którym już od XIX wieku archeolodzy znajdowali ślady starożytnych grobów oraz budowli. Wiadomo, że miejsce to mogło być rzymską prowincją, z której pozyskiwano sól z lokalnych kopalni.

Rzymska kamea niedługo na publicznej wystawie

Kamea z Meduzą ma szerokie znaczenie dla poznania starożytnej historii. Sugeruje nie tylko lokalne bogactwo, ale także połączenie różnych regionów starożytnego Rzymu, gdzie luksusowe towary importowane z warsztatów śródziemnomorskich docierały nawet do odległych dolin alpejskich.

Władze miasta Hallstatt poinformowały, że odkryty klejnot zostanie zaprezentowany po raz pierwszy 8 grudnia w Centrum Kultury w Hallstatt, pozwalając bliżej poznać ten niezwykły relikt mieszkańcom i turystom. Od 2026 roku kamea będzie eksponowana na nowej stałej wystawie w Muzeum Zamkowym w Linz.

