10 dobrych filmów na weekend. Nie tylko na Netflix
Na grudniowe, długie wieczory najlepszym towarzyszem jest dobry film - nieoczywisty, skłaniający do refleksji albo po prostu wciągający na dłuższą chwilę. Podpowiadamy, po jakie tytuły warto sięgnąć, aby wypełnić weekend wyjątkowymi wrażeniami. Oto kilka propozycji dostępnych na popularnych platformach. Przygotuj popcorn, usiądź wygodnie i zanurz się w klimat nowych oraz kultowych produkcji.
Spis treści:
- "Frankenstein" - świeża produkcja Netflixa
- "Kształt wody" - zobaczysz film na HBO Max
- "Holiday" - świąteczna komedia romantyczna na Disney+
- "Jestem Eddie" - biografia znanego komika dostępna na Netlfixie
- "Rodzaje życzliwości" - intryguje na HBO Max
- "Powrót do przyszłości" na Disney+
- "Nie" - science-fiction na weekend na Amazon Prime
- "Nomadland" - piękny i spokojny seans na Amazon Prime
- "Mickey 17" - zobaczymy go na HBO Max i Amazon Prime
- "Twisters" - opowieść o poszukiwaczach tornad na Netflixie
Kiedy za oknem szybko zapada zmrok, a pogoda nie zachęca do wyjścia, nie ma nic lepszego niż wygodna kanapa i dobry film. Przedstawiamy nasze propozycje na wieczór pełen filmowych wrażeń - znajdziesz tu humor, akcję, przygodę i piękne kadry. A co najlepsze, wszystkie filmy są łatwo dostępne - wystarczy zalogować się na ulubionej platformie i cieszyć się seansami bez wychodzenia z domu.
"Frankenstein" - świeża produkcja Netflixa
To najnowsza produkcja w reżyserii Guillermo del Toro - twórcy znanego z niezwykłej wyobraźni i mrocznej baśniowej stylistyki. Film stanowi świeże ujęcie dobrze znanej historii Frankensteina, ale del Toro nadaje jej zupełnie nowy ton: bardziej emocjonalny, wielowarstwowy i wizualnie zachwycający. Możemy spodziewać się nieoczywistych kadrów, imponującej charakteryzacji oraz fabuły, która wciąga od pierwszych minut. Reżyser skupia się mocniej na relacji między twórcą a stworzonym potworem, podkreślając motywy samotności, odrzucenia i pragnienia akceptacji. To kino, które nie tylko opowiada historię, ale także skłania do refleksji. Warto dać mu szansę - tym bardziej że produkcja wywołuje ostatnio sporo dyskusji. Sprawdź, czy poruszy również ciebie.
"Kształt wody" - zobaczysz film na HBO Max
Jeśli spodobał ci się "Frankenstein", koniecznie musisz sprawdzić inne filmy tego reżysera. "Kształt wody" Guliermo del Toro również opowiada o potworze. Tym razem akcja dzieje się jednak u szczytu zimnej wojny. Główną bohaterką jest niema sprzątaczka, która pracuje w tajnym laboratorium rządu USA. To czterokrotny laureat Oscara, który wciąga nieoczywistymi i intrygującymi postaciami, a także zaskakującą fabułą.
"Holiday" - świąteczna komedia romantyczna na Disney+
Początek grudnia to idealny moment, by stopniowo wprowadzać do codzienności świąteczną atmosferę. Nic więc dziwnego, że na naszej liście znalazło się miejsce dla już kultowego filmu "Holiday". Ta produkcja z gwiazdorską obsadą opowiada historię dwóch zupełnie różnych kobiet, które decydują się zamienić domami na czas świąt, aby odciąć się od swoich problemów. W drodze do odzyskania równowagi czekają je nie tylko trudne chwile, ale też nowe przyjaźnie, niespodziewana miłość i oczywiście odrobina świątecznej magii. To film, który poprawia humor już od pierwszych minut i doskonale wprowadza w grudniowy nastrój.
"Jestem Eddie" - biografia znanego komika dostępna na Netlfixie
Już od kilku lat możemy zauważyć rosnącą popularność filmów biograficznych. Jeśli jesteś ich miłośnikiem "Jestem Eddie" to pozycja dla ciebie. Opowiada o kulisach sławy znanego komika Eddiego Murphy'ego - śledzimy jego losy od debiutu w "Saturday Night Live" aż do dzisiaj. Historia jest wzbogacona wywiadami z aktorem, jego bliskimi oraz współpracownikami. To ciekawy film, pokazujący kulisy pracy w branży rozrywkowej.
"Rodzaje życzliwości" - intryguje na HBO Max
To całkiem świeży film, z 2024 roku, który na pewno wciągnie nas na dłużej - jest dosyć zakręcony i nieoczywisty. To wielowątkowa historia, śledząca losy mężczyzny, starającego się oszukać los, policjanta, który kwestionuje postępowanie swojej zmarłej żony i kobiety, która usiłuje odnaleźć swojego duchowego przewodnika. W głównych rolach zobaczymy Emmę Stone, Willema Dafoe, Jesse'go Plemonsa oraz Margaret Qualley.
"Powrót do przyszłości" na Disney+
To pozycja dla osób, które szukają familijnego, ciekawego filmu z dawnych lat. Kultowy "Powrót do przyszłości" obejrzymy na Disney+. To ponadczasowa historia, która łączy w sobie przygodę, humor i szczyptę nostalgii. Film opowiada o nastoletnim Martym McFly'u, który za sprawą ekscentrycznego naukowca, doktora Emmetta Browna, trafia w wir podróży w czasie. Przeniesiony do lat 50., musi odnaleźć się w zupełnie innych realiach, jednocześnie dbając o to, by nie zaburzyć biegu wydarzeń - zwłaszcza tych, które dotyczą jego własnej rodziny. Na widza czekają zabawne sytuacje, dynamiczna akcja i kultowe sceny, które dziś zna niemal każdy miłośnik kina.
"Nie" - science-fiction na weekend na Amazon Prime
Jeśli szukasz filmu, który jednocześnie intryguje, niepokoi i zapada w pamięć na długo, koniecznie nadrób "Nie" w reżyserii Jordana Peele'a. To produkcja, która wymyka się popularnym kategoriom - balansuje między horrorem, thrillerem i widowiskowym kinem sci-fi. Historia skupia się na rodzeństwie prowadzącym ranczo dla zwierząt filmowych, które zaczyna dostrzegać w okolicach pustynnej doliny niepokojące, niewytłumaczalne zjawiska. Z każdym kolejnym tropem napięcie rośnie, a bohaterowie muszą zmierzyć się z czymś, czego nie sposób opisać zwykłymi słowami. "Nope" zachwyca niesamowitymi kadrami, sugestywną atmosferą oraz nienachalną metaforyką, która sprawia, że film działa na wielu poziomach - od czystej rozrywki po głębszą refleksję. To propozycja dla tych, którzy lubią kino nietuzinkowe, nieoczywiste i pełne emocji.
"Nomadland" - piękny i spokojny seans na Amazon Prime
To film subtelny i poruszający, który zostaje z nami jeszcze długo po seansie. To opowieść o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie, wolności i codziennym pięknie, które często kryje się w rzeczach najprostszych. Główną bohaterką jest Fern - kobieta, która po utracie pracy i domu wyrusza w drogę swoim starym vanem, odkrywając świat amerykańskich współczesnych nomadów. Na jej drodze pojawiają się ludzie, których historie brzmią prawdziwie, bo wielu z nich to autentyczni mieszkańcy tej społeczności. Film zachwyca naturalnymi zdjęciami, spokojnym rytmem i emocjonalną szczerością. Idealne na melancholijny grudniowy wieczór.
"Mickey 17" - zobaczymy go na HBO Max i Amazon Prime
"Mickey 17" To najnowsza produkcja Bong Joon-ho, reżysera znanego z umiejętności łączenia widowiskowości z inteligentnym komentarzem społecznym. Tym razem zabiera widzów w futurystyczną podróż, w której granice człowieczeństwa i moralności zaczynają się zacierać. Głównym bohaterem jest Mickey - pracownik-kolonista, którego zadaniem jest wykonywanie najbardziej niebezpiecznych misji, a gdy ginie zostaje po prostu odtworzony w nowej wersji. Pewnego dnia sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy pojawiają się dwie wersje tej samej osoby. Na widza czeka intrygująca mieszanka science fiction, emocji i odrobiny humoru, a całość uzupełniają hipnotyzujące kadry i niezwykle charakterystyczny styl reżysera. "Mickey 17" to pozycja dla tych, którzy lubią kino pomysłowe, świeże i odważnie zadające pytania.
"Twisters" - opowieść o poszukiwaczach tornad na Netflixie
Na naszej liście nie mogło zabraknąć pozycji dla miłośników filmów katastroficznych. Najnowsza produkcja, w której zobaczymy Daisy Edgar-Jones i Glena Powella, opowiada o nieokiełznanej sile natury. Film wypełniony jest widowiskową akcją, adrenaliną i zapierającymi dech w piersiach efektami specjalnymi. Historia skupia się na grupie naukowców i śmiałków, którzy ryzykują wszystko, by badać potężne burze i przewidzieć ich niszczycielską moc. To idealny wybór na wieczór, jeśli chcesz poczuć dreszczyk emocji i zanurzyć się w widowiskową, pełną energii opowieść, która trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej sceny.