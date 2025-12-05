Spis treści: "Frankenstein" - świeża produkcja Netflixa "Kształt wody" - zobaczysz film na HBO Max "Holiday" - świąteczna komedia romantyczna na Disney+ "Jestem Eddie" - biografia znanego komika dostępna na Netlfixie "Rodzaje życzliwości" - intryguje na HBO Max "Powrót do przyszłości" na Disney+ "Nie" - science-fiction na weekend na Amazon Prime "Nomadland" - piękny i spokojny seans na Amazon Prime "Mickey 17" - zobaczymy go na HBO Max i Amazon Prime "Twisters" - opowieść o poszukiwaczach tornad na Netflixie

Kiedy za oknem szybko zapada zmrok, a pogoda nie zachęca do wyjścia, nie ma nic lepszego niż wygodna kanapa i dobry film. Przedstawiamy nasze propozycje na wieczór pełen filmowych wrażeń - znajdziesz tu humor, akcję, przygodę i piękne kadry. A co najlepsze, wszystkie filmy są łatwo dostępne - wystarczy zalogować się na ulubionej platformie i cieszyć się seansami bez wychodzenia z domu.

"Frankenstein" - świeża produkcja Netflixa

To najnowsza produkcja w reżyserii Guillermo del Toro - twórcy znanego z niezwykłej wyobraźni i mrocznej baśniowej stylistyki. Film stanowi świeże ujęcie dobrze znanej historii Frankensteina, ale del Toro nadaje jej zupełnie nowy ton: bardziej emocjonalny, wielowarstwowy i wizualnie zachwycający. Możemy spodziewać się nieoczywistych kadrów, imponującej charakteryzacji oraz fabuły, która wciąga od pierwszych minut. Reżyser skupia się mocniej na relacji między twórcą a stworzonym potworem, podkreślając motywy samotności, odrzucenia i pragnienia akceptacji. To kino, które nie tylko opowiada historię, ale także skłania do refleksji. Warto dać mu szansę - tym bardziej że produkcja wywołuje ostatnio sporo dyskusji. Sprawdź, czy poruszy również ciebie.

"Kształt wody" - zobaczysz film na HBO Max

Jeśli spodobał ci się "Frankenstein", koniecznie musisz sprawdzić inne filmy tego reżysera. "Kształt wody" Guliermo del Toro również opowiada o potworze. Tym razem akcja dzieje się jednak u szczytu zimnej wojny. Główną bohaterką jest niema sprzątaczka, która pracuje w tajnym laboratorium rządu USA. To czterokrotny laureat Oscara, który wciąga nieoczywistymi i intrygującymi postaciami, a także zaskakującą fabułą.

Oscar Isaac w filmie "Frankenstein" Ken Woroner/Netflix materiały prasowe

"Holiday" - świąteczna komedia romantyczna na Disney+

Początek grudnia to idealny moment, by stopniowo wprowadzać do codzienności świąteczną atmosferę. Nic więc dziwnego, że na naszej liście znalazło się miejsce dla już kultowego filmu "Holiday". Ta produkcja z gwiazdorską obsadą opowiada historię dwóch zupełnie różnych kobiet, które decydują się zamienić domami na czas świąt, aby odciąć się od swoich problemów. W drodze do odzyskania równowagi czekają je nie tylko trudne chwile, ale też nowe przyjaźnie, niespodziewana miłość i oczywiście odrobina świątecznej magii. To film, który poprawia humor już od pierwszych minut i doskonale wprowadza w grudniowy nastrój.

"Jestem Eddie" - biografia znanego komika dostępna na Netlfixie

Już od kilku lat możemy zauważyć rosnącą popularność filmów biograficznych. Jeśli jesteś ich miłośnikiem "Jestem Eddie" to pozycja dla ciebie. Opowiada o kulisach sławy znanego komika Eddiego Murphy'ego - śledzimy jego losy od debiutu w "Saturday Night Live" aż do dzisiaj. Historia jest wzbogacona wywiadami z aktorem, jego bliskimi oraz współpracownikami. To ciekawy film, pokazujący kulisy pracy w branży rozrywkowej.

Kadr z filmu "Rodzaje życzliwości" materiały prasowe

"Rodzaje życzliwości" - intryguje na HBO Max

To całkiem świeży film, z 2024 roku, który na pewno wciągnie nas na dłużej - jest dosyć zakręcony i nieoczywisty. To wielowątkowa historia, śledząca losy mężczyzny, starającego się oszukać los, policjanta, który kwestionuje postępowanie swojej zmarłej żony i kobiety, która usiłuje odnaleźć swojego duchowego przewodnika. W głównych rolach zobaczymy Emmę Stone, Willema Dafoe, Jesse'go Plemonsa oraz Margaret Qualley.

"Powrót do przyszłości" na Disney+

To pozycja dla osób, które szukają familijnego, ciekawego filmu z dawnych lat. Kultowy "Powrót do przyszłości" obejrzymy na Disney+. To ponadczasowa historia, która łączy w sobie przygodę, humor i szczyptę nostalgii. Film opowiada o nastoletnim Martym McFly'u, który za sprawą ekscentrycznego naukowca, doktora Emmetta Browna, trafia w wir podróży w czasie. Przeniesiony do lat 50., musi odnaleźć się w zupełnie innych realiach, jednocześnie dbając o to, by nie zaburzyć biegu wydarzeń - zwłaszcza tych, które dotyczą jego własnej rodziny. Na widza czekają zabawne sytuacje, dynamiczna akcja i kultowe sceny, które dziś zna niemal każdy miłośnik kina.

"Nie" - science-fiction na weekend na Amazon Prime

Jeśli szukasz filmu, który jednocześnie intryguje, niepokoi i zapada w pamięć na długo, koniecznie nadrób "Nie" w reżyserii Jordana Peele'a. To produkcja, która wymyka się popularnym kategoriom - balansuje między horrorem, thrillerem i widowiskowym kinem sci-fi. Historia skupia się na rodzeństwie prowadzącym ranczo dla zwierząt filmowych, które zaczyna dostrzegać w okolicach pustynnej doliny niepokojące, niewytłumaczalne zjawiska. Z każdym kolejnym tropem napięcie rośnie, a bohaterowie muszą zmierzyć się z czymś, czego nie sposób opisać zwykłymi słowami. "Nope" zachwyca niesamowitymi kadrami, sugestywną atmosferą oraz nienachalną metaforyką, która sprawia, że film działa na wielu poziomach - od czystej rozrywki po głębszą refleksję. To propozycja dla tych, którzy lubią kino nietuzinkowe, nieoczywiste i pełne emocji.

Frances McDormand w scenie z filmu "Nomadland" materiały prasowe

"Nomadland" - piękny i spokojny seans na Amazon Prime

To film subtelny i poruszający, który zostaje z nami jeszcze długo po seansie. To opowieść o poszukiwaniu swojego miejsca w świecie, wolności i codziennym pięknie, które często kryje się w rzeczach najprostszych. Główną bohaterką jest Fern - kobieta, która po utracie pracy i domu wyrusza w drogę swoim starym vanem, odkrywając świat amerykańskich współczesnych nomadów. Na jej drodze pojawiają się ludzie, których historie brzmią prawdziwie, bo wielu z nich to autentyczni mieszkańcy tej społeczności. Film zachwyca naturalnymi zdjęciami, spokojnym rytmem i emocjonalną szczerością. Idealne na melancholijny grudniowy wieczór.

"Mickey 17" - zobaczymy go na HBO Max i Amazon Prime

"Mickey 17" To najnowsza produkcja Bong Joon-ho, reżysera znanego z umiejętności łączenia widowiskowości z inteligentnym komentarzem społecznym. Tym razem zabiera widzów w futurystyczną podróż, w której granice człowieczeństwa i moralności zaczynają się zacierać. Głównym bohaterem jest Mickey - pracownik-kolonista, którego zadaniem jest wykonywanie najbardziej niebezpiecznych misji, a gdy ginie zostaje po prostu odtworzony w nowej wersji. Pewnego dnia sytuacja wymyka się spod kontroli, gdy pojawiają się dwie wersje tej samej osoby. Na widza czeka intrygująca mieszanka science fiction, emocji i odrobiny humoru, a całość uzupełniają hipnotyzujące kadry i niezwykle charakterystyczny styl reżysera. "Mickey 17" to pozycja dla tych, którzy lubią kino pomysłowe, świeże i odważnie zadające pytania.

Kadr z filmu "Twisters" materiały prasowe

"Twisters" - opowieść o poszukiwaczach tornad na Netflixie

Na naszej liście nie mogło zabraknąć pozycji dla miłośników filmów katastroficznych. Najnowsza produkcja, w której zobaczymy Daisy Edgar-Jones i Glena Powella, opowiada o nieokiełznanej sile natury. Film wypełniony jest widowiskową akcją, adrenaliną i zapierającymi dech w piersiach efektami specjalnymi. Historia skupia się na grupie naukowców i śmiałków, którzy ryzykują wszystko, by badać potężne burze i przewidzieć ich niszczycielską moc. To idealny wybór na wieczór, jeśli chcesz poczuć dreszczyk emocji i zanurzyć się w widowiskową, pełną energii opowieść, która trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej sceny.

Filmowe święta! Nie tylko Mikołaj czeka za rogiem INTERIA.PL