Black Weeks i Black Friday. Okazje na kupno nowego telewizora Jak połączyć telefon z nowym telewizorem?

Black Weeks i Black Friday. Okazje na kupno nowego telewizora

Black Friday w 2025 roku przypada na 28 listopada, ale w praktyce największe sieci handlowe rozciągają promocje na cały okres tzw. Black Weeks, startując z obniżkami już w połowie miesiąca. W segmencie telewizorów oznacza to nie tylko klasyczne przeceny poszczególnych modeli, lecz także akcje łączone: dodatkowy rabat za zakup soundbara, konsoli lub akcesoriów, promocje "drugi produkt taniej" czy zniżki naliczane od określonej kwoty w koszyku. W regulaminach można znaleźć najróżniejsze progi - przykładowo 60 zł obniżki za każde wydane 500 zł - co przy zakupie telewizora za kilka tysięcy złotych przekłada się na spore oszczędności.

Jednak przed skorzystaniem z promocyjnej oferty dobrze jest najpierw ustalić, jaki typ telewizora rzeczywiście sprawdzi się w danym mieszkaniu. Do wieczornych seansów w przyciemnionym salonie najlepiej nadają się panele OLED, oferujące bardzo wysoki kontrast i naturalną czerń; modele 55-calowe zaczynają się zwykle od ok. 4-5 tys. zł, a większe, 65-calowe, to koszt 6-7 tys. zł. Osoby preferujące jaśniejszy obraz, zwłaszcza w pomieszczeniach z dużymi oknami, mogą postawić na telewizory miniLED - ich wysoka luminancja i wielostrefowe podświetlenie radzą sobie lepiej z odbiciami światła. Przy niższym budżecie rozsądną alternatywą pozostają telewizory LED i QLED, dostępne w rozmiarach 50-55 cali już od około 1,8-2,5 tys. zł, które zapewniają dobrą jasność i przyzwoitą kolorystykę w codziennym użytkowaniu.

W dzisiejszych czasach standardem rynkowym jest już rozdzielczość 4K, dlatego telewizory Full HD warto traktować jedynie jako dodatkowy ekran do małych pomieszczeń, kuchni lub sypialni. Wybierając przekątną, należy kierować się rekomendowaną odległością oglądania: ekrany 75-calowe wymagają około 2,3-2,5 metra, natomiast modele 55-calowe sprawdzają się już przy około 2 metrach. Takie dopasowanie nie tylko ułatwia komfortowe oglądanie, lecz także pozwala uniknąć sytuacji, w której telewizor dominuje wizualnie w salonie lub okazuje się po prostu zbyt mały.

Kiedy rozmiar, technologia wyświetlania i budżet zostały już określone, kluczowe staje się oprogramowanie i wyposażenie z zakresu łączności, bo to one decydują o tym, jak będzie wyglądała współpraca z innymi urządzeniami w domu. Telewizory z Google TV (oraz starszym Android TV) mają wbudowany Chromecast, dzięki czemu w wielu aplikacjach mobilnych pojawia się natychmiast ikona rzutowania i można jednym dotknięciem wysłać film lub playlistę na duży ekran. Modele Samsunga z systemem Tizen i odbiorniki LG z webOS zazwyczaj wspierają AirPlay 2 oraz Miracast, co ułatwia współpracę z iPhone'ami i smartfonami z Androidem zarówno w trybie castingu, jak i lustrzanego odbicia ekranu. Warto przy tym sprawdzić, czy dany model oferuje komplet najpopularniejszych aplikacji (Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video, YouTube, Spotify) oraz jakie ma możliwości sieciowe - przewodowy port LAN, Wi-Fi w standardzie 5 GHz czy obsługę sieci mesh. Dla osób korzystających z konsol i grania w chmurze istotna będzie obecność złączy HDMI 2.1, odświeżanie 120 lub 144 Hz oraz niski input lag.

Jak połączyć telefon z nowym telewizorem?

Połączenie telefonu z telewizorem pozwala wygodniej korzystać z treści zapisanych w smartfonie i przenieść je na duży ekran bez dodatkowych urządzeń. Zdjęcia i filmy z wyjazdów można wyświetlić w jakości, która pozwala zobaczyć więcej szczegółów, a materiały z serwisów społecznościowych czy aplikacji edukacyjnych stają się czytelniejsze i łatwiejsze do wspólnego oglądania. Takie połączenie przydaje się także podczas prezentacji lub pracy z dokumentami, a w przypadku gier mobilnych daje możliwość grania na telewizorze z wykorzystaniem kontrolera Bluetooth. To prosty sposób na rozszerzenie funkcji domowego ekranu i pełniejsze wykorzystanie możliwości telefonu.

W urządzeniach Apple najwygodniejszym rozwiązaniem jest AirPlay, dostępny w iPhone'ach, iPadach oraz na wielu telewizorach LG, Samsunga i Sony. Aby połączenie zadziałało, telefon i telewizor muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Po otwarciu Centrum sterowania i wybraniu opcji udostępniania ekranu urządzenie pokaże listę zgodnych telewizorów. Wystarczy dotknąć wybranego i potwierdzić połączenie kodem wyświetlanym na ekranie. Alternatywą jest przewód: nowsze urządzenia z USB-C obsługują bezpośrednie połączenie USB-C-HDMI, natomiast starsze modele mogą wymagać adaptera.

Telefony z Androidem oferują kilka równie prostych metod. Najczęściej wystarczy otworzyć panel szybkich ustawień i wybrać funkcję "Smart View", "Cast" lub "Udostępnianie ekranu", po czym telefon wyszuka zgodny telewizor w tej samej sieci Wi-Fi. W modelach z Google TV lub Android TV działa Chromecast, który pozwala jednym dotknięciem przesłać film lub muzykę z aplikacji takich jak YouTube czy Netflix. Poza Wi-Fi można skorzystać z Miracast, który tworzy bezpośrednie połączenie między telefonem a telewizorem. W wypadku problemów z siecią również tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie kabel, który zapewni stabilny obraz bez opóźnień.

