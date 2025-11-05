Na rynku telewizorów trwa "wojna" między HDR10+ oraz Dolby Vision. Samsung wspiera pierwszy z wymienionych formatów, a drugi niedawno doczekał się 2. generacji. Koreańczycy szykują własną odpowiedź w postaci standardu HDR10 Plus Advanced.

HDR10 Plus Advanced odpowiedzią na Dolby Vision 2

HDR10 Plus Advanced to nowy format obrazu, nad który pracuje Samsung i będzie to odpowiedź na ogłoszony kilka miesięcy temu Dolby Vision 2. W tym nowym pojawią się funkcje wprowadzone do konkurencyjnego rozwiązania i choć nie jest on jeszcze gotowy, tak Koreańczycy uchylili rąbka tajemnicy podczas konferencji prasowej w zeszłym tygodniu.

Wiemy, że HDR10 Plus Advanced umożliwi na telewizorach zwiększanie jasności aż o 4000-5000 nitów oraz pozwoli dopasować obraz do różnych gatunków treści. Następnie mamy dostosowywanie się do warunków oświetleniowych, wygładzanie ruchu czy lepsze mapowanie tonów na różnych obszarach ekranów.

Wszystko to sprawi, że wyświetlany na telewizorach obraz będzie jeszcze lepszy. Z nowych rozwiązań skorzystają także gracze, którzy otrzymają udoskonalone wrażenia w trakcie rozgrywki.

Kiedy obejrzymy treści w HDR10 Plus Advanced?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie wiadomo, ale z pewnością nie nastąpi to w krótkim czasie. Można się spodziewać, że sam format HDR10 Plus Advanced może zostać zaprezentowany już na początku 2026 r., w trakcie targów CES w Las Vegas, gdzie producent co roku prezentuje nową gamę telewizorów i z pewnością będzie to dobra okazja do pochwalenia się następcą HDR10+.

Pamiętajmy jednak, że odpowiednie wsparcie musi zostać zapewnione przez dostawców treści. HDR10+, choć ma już kilka lat, tak nie spotkał się ze zbyt szybką adaptacją. Prime Video wspiera go od jakiegoś czasu, ale Netflix czy Disney+ zaimplementowali obsługę dopiero w tym roku, a sam format miał premierę w 2018 r.

To oznacza, że na treści zgodne z HDR10 Plus Advanced możemy poczekać naprawdę długo. Podobnie będzie z Dolby Vision 2, bo tutaj giganci rynku streamingu również nie palą się z dodaniem wsparcia.

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press