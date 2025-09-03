Dolby Vision 2. Debiutuje nowy standard obrazu telewizyjnego.

W świecie telewizorów mamy dwa standardy HDR. Są to HDR10 oraz Dolby Vision. Ten drugi doczekał się po latach 2. odsłony, którą ogłosiło Dolby Laboratories. Zapowiedź odbyła się tuż przed startem berlińskich targów elektroniki IFA 2025, które odbędą się w dniach 5-9 września.

Dolby Vision 2 ma być nową erą jakości obrazu telewizyjnego

Dolby Vision 2 to nowy standard dla obrazu w jakości premium HDR, który podnosi poprzeczkę. Dolby Laboratories zapewnia, że rozwiązanie oparto na przeprojektowanym i bardziej wydajnym silniku przetwarzania obrazu. W połączeniu z szerokim ekosystemem treści pozwoli to na uzyskanie jeszcze lepszej jakości na telewizorach.

Osiągnęliśmy punkt zwrotny, w którym technologia telewizyjna uległa radykalnej zmianie, a artyści wciąż domagają się jeszcze bardziej innowacyjnych narzędzi

"Dolby Vision 2 na nowo definiuje nasze postrzeganie Dolby Vision, aby uwolnić pełnię możliwości nowoczesnych telewizorów, dając jednocześnie artystom bezprecedensowe możliwości poszerzania granic kreatywności bardziej niż kiedykolwiek wcześniej" - dodaje John Couling.

Ponadto Dolby Vision 2 korzysta z "inteligencji treści", co pozwala na "autentyczną i automatyczną optymalizację telewizora, aby zapewnić bardziej wciągający obraz na podstawie tego, co oglądasz i gdzie oglądasz". Na uwagę zasługuje technologia Precision Black, co pozwoli rozwiązać problemy zbyt ciemnego obrazu. Natomiast Light Sense odpowiada za poprawę jakości treści na podstawie warunków oświetleniowych.

Standard Dolby Vision 2 na telewizorach Hisense i treściach Canal+

Pierwsze telewizory zgodne z nowym standardem wprowadzi do oferty firma Hisense, z którą Dolby Laboratories nawiązało bliską współpracę. Z czasem Dolby Vision 2 zagości także na urządzeniach innych marek. Ponadto we wsparcie nowego rozwiązania zaangażowało się Canal+, które dostarczy zgodne treści.

Dolby Vision 2 w rzeczywistości wykracza poza normy HDR i oferuje więcej. Dla przykładu technologia Authentic Motion sprawia, że sceny będą bardziej autentyczne z efektem kinowym. Nowy standard będzie dostępny w dwóch odsłonach. Podstawowym oraz Max, gdzie będą dostępne dodatkowe funkcje premium mające w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych wyświetlaczy.

