Warto przy tym pamiętać, że nie wszystkie telewizory wspierają restart z poziomu pilota. W starszych modelach lub mniej zaawansowanych konstrukcjach warto sięgnąć po prostszą metodę, czyli odłączenie przewodu zasilającego na kilkadziesiąt sekund . Pozostawienie telewizora bez prądu przez około pół minuty pozwala rozładować podzespoły elektroniczne i zresetować stan pamięci operacyjnej, co daje podobny efekt jak restart pilotem. Choć rozwiązanie to jest banalne, skutecznie eliminuje wiele drobnych błędów, które kumulują się po tygodniach nieprzerwanej pracy .

Jednym z najczęstszych powodów nieprawidłowego działania telewizora jest przeciążenie funkcji odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji o programach telewizyjnych. Urządzenie w tle aktualizuje elektroniczny przewodnik (EPG), pobiera dane z teletextu i łączy się z serwerami producenta, by pobrać rekomendacje treści. Te zadania obciążają procesor i prowadzą na przykład do tego, że komenda zmiany kanału traktowana jest jako mniej pilna, przez co wykonanie opóźnia się nawet o kilka sekund. W ustawieniach systemowych warto ograniczyć częstotliwość odświeżania EPG lub całkowicie wyłączyć automatyczne ładowanie funkcji HbbTV. W starszych telewizorach z tunerami DVB-T pomocne może być też ograniczenie wyszukiwania tylko do standardu DVB-T2, co redukuje liczbę analizowanych strumieni.