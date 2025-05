UE aktualizuje przepisy dotyczące trybu czuwania, wyłączenia i tzw. czuwania sieciowego . To nie pierwsza taka inicjatywa - pierwsze ograniczenia wprowadzono już w 2008 roku, a w 2013 objęto nimi także sprzęt podłączony do sieci (np. routery czy smart TV). Teraz przyszedł czas na kolejne zaostrzenie - tym razem uwzględniające nowe technologie i rosnącą liczbę "inteligentnych" urządzeń .

Według Komisji Europejskiej, nowe przepisy mają przynieść oszczędność 4 TWh energii rocznie do 2030 roku - to prawie dwa razy więcej niż zużywa cała Malta. Dla porównania: to wystarczyłoby do zasilenia ponad 1 miliona samochodów elektrycznych. Oszczędności dla konsumentów? 530 milionów euro rocznie - i to tylko do 2030. Potem będzie jeszcze lepiej, gdy więcej urządzeń spełni nowe normy.