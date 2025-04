Udowodniono, że deficyt snu głębokiego jest w stanie prowadzić do kurczenia się części mózgu, które są wczesnymi wskaźnikami pogorszenia funkcji poznawczych i choroby Alzheimera.

- Odkryliśmy, że objętość części mózgu zwanej dolnym obszarem ciemieniowym zmniejszyła się u osób z niewystarczającym snem powolnym i REM - powiedział główny autor badania Gawon Cho, adiunkt w dziedzinie medycyny wewnętrznej w Yale School of Medicine. - Ta część mózgu syntetyzuje informacje sensoryczne, w tym informacje wzrokowo-przestrzenne, więc logiczne jest, że wykazuje neurodegenerację na wczesnym etapie choroby.

Głęboki sen to stan, kiedy w naszym mózgu usuwa się toksyny i martwe komórki, a także naprawia i regeneruje ciało na następny dzień. Podczas snu REM mózg zajęty jest przetwarzaniem emocji, utrwaleniem wspomnień i wchłanianiem nowych informacji. To dlatego tak ważne jest uzyskanie jakościowego snu głębokiego i REM, które są kluczowe dla naszej zdolności do funkcjonowania.