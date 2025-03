Najdłużej śpią noworodki - od 14 do nawet 20 godzin na dobę. Spowodowane jest to intensywnym rozwojem fizycznym i neurologicznym.

National Sleep Foundation zaleca sen trwający od 7 do 9 godzin u większości dorosłych w wieku od 26 do 64 lat. Starsze osoby mogą spać nieco krócej.

Faza snu trwa około 90 minut. Pierwsza część nocy, jak mówi Atwood, to sen głęboki. Jest on niezbędny do naprawy i odbudowy organizmu, a podczas niego uwalnia się "hormon wzrostu". Późniejsze godziny nocy to w większości faza snu z szybkimi ruchami gałek ocznych, zwaną również marzeniami sennymi lub fazą REM. To pomaga nam w procesie uczenia się i utrwalania pamięci. Wtedy właśnie pamięć krótkotrwałą zmienia się w długotrwałą.