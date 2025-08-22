Chińskie badania wykazały, że mikrogranulki pochodzenia roślinnego wychwytujące tłuszcze w jelitach pomagają szczurom schudnąć. Naukowcy mają nadzieję, że to będzie przełom w bezpiecznym odchudzaniu, bez operacji czy stosowania leków, które mogą mieć negatywne skutki uboczne. Wstępne wyniki testów pokazują, że ta metoda odchudzania może być bezpieczniejsza.

Współautorka pracy dr Yue Wu z Uniwersytetu Syczuańskiego w Chengdu (Syczuan, Chiny) zaprezentowała wyniki badań na kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego - ACS Fall 2025 Digital Meeting.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

- Utrata wagi może pomóc niektórym osobom zapobiegać długoterminowym problemom zdrowotnym, takim jak cukrzyca i choroby serca - mówi autorka. - Nasze mikrogranulki działają bezpośrednio w jelitach, blokując wchłanianie tłuszczu w sposób nieinwazyjny i delikatny.

Na wzrost masy ciała składają się czynniki genetyczne oraz styl życia, w tym określona dieta. Jeśli dzienne spożycie tłuszczu przekracza 35 proc. zapotrzebowania kalorycznego, mówimy o diecie wysokotłuszczowej, która w dłuższej perspektywie prowadzi do otyłości.

Niektóre leki, takie jak orlistat, pomagają zmniejszyć wchłanianie tłuszczu przez organizm przez oddziaływanie na część enzymów żołądkowych. I chociaż jego skuteczność jest potwierdzona, czasem powoduje poważne skutki uboczne, w tym uszkodzenie wątroby i nerek. W związku z tymi problemami Wu i jej współpracownicy chcieli wpłynąć na proces wchłaniania tłuszczu, jednak bez negatywnych skutków ubocznych.

Nowe podejście do zdrowego odchudzania

- Chcemy opracować rozwiązanie, które będzie współgrało z naszym normalnym sposobem odżywiania i trybu życia - tłumaczy Wu.

Powstały więc małe kulki roślinne, które mogą wychwytywać tłuszcz w jelitach bez negatywnych powikłań związanych z farmakoterapią. Mikrogranulki te powstają spontanicznie w trakcie reakcji chemicznych pomiędzy polifenolami z zielonej herbaty i witaminą E. Mają zdolność wiązania się ze związkami tłuszczowymi. Aby ochronić je przed działaniem kwasów żołądkowych, naukowcy powlekli je naturalnym polimerem pozyskanym z glonów.

Po spożyciu ochronna powłoka polimerowa mikrogranulek rozszerza się w odpowiedzi na kwaśne pH w żołądku, a polifenole związane z witaminą E "wychwytują" częściowo rozłożone tłuszcze i zatrzymują je w jelicie. Mikrokulki są bezsmakowe i można je z łatwością włączyć do diety, np. dodać je do deseru lub napoju.

Badanie na szczurach potwierdza efekty granulek

Aby zbadać ich skuteczność, przetestowano je na szczurach. Podzielili zwierzęta na trzy grupy (po osiem szczurów w każdej): dwie grupy przez 30 dni były na diecie wysokotłuszczowej (60 proc. energii z tłuszczu), przy czym jedna spożywała mikrogranulki, a druga nie, a trzecia grupa - kontrolna - była na diecie standardowej (10 proc. energii z tłuszczów).

Wyniki były zdumiewające. Szczury na tłustej diecie, które otrzymywały też mikrogranulki, straciły średnio 17 proc. całkowitej masy ciała, podczas gdy szczury z innych grup nie schudły. Stwierdzono u nich również redukcję objętości tkanki tłuszczowej i mniejsze uszkodzenia wątroby w porównaniu ze zwierzętami na diecie wysokotłuszczowej i standardowej, które nie otrzymywały mikrogranulek.

Dalszy rozwój projektu

Zespół rozpoczął współpracę z firmą biotechnologiczną w celu produkcji perełek roślinnych.

- Wszystkie składniki są dopuszczone do kontaktu z żywnością i zatwierdzone przez FDA, a ich produkcję można łatwo zwiększyć - mówi Yunxiang He, współautor prezentacji Wu.

Odbywa się również badanie kliniczne z udziałem małej ilości pacjentów.

- To ważny krok w kierunku klinicznego wdrożenia naszych mikrogranulek na bazie polifenoli, zgodnie z naszymi podstawowymi wynikami - podkreśla Wu. Specjalistka przewiduje, że wstępne wyniki badania mogą być dostępne w ciągu najbliższego roku.

