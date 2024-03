Powstaje "tabletka ćwiczeń". Daje efekty treningu bez treningu

Skuteczny trening bez treningu? Tak!

Wygląda jednak na to, że naukowcy z University of Florida (UF) i Washington University w St. Louis, którzy od kilku lat pracują nad swoją wersją leku, są na dobrej drodze. Bo jak się właśnie dowiadujemy, podawany codziennie myszom lek o nazwie SLU-PP-332 wydaje się poprawiać funkcję mięśni, sprawność i wytrzymałość, a wszystko to bez konieczności wykonywania przez zwierzęta większej liczby ruchów, niż są do tego przyzwyczajone.



Jak przekonywali badacze podczas prezentacji wyników swoich badań podczas spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego, "odnieśli sukces tam, gdzie inni ponieśli porażkę". Autor badania, Bahaa Elgendy z Washington University, twierdzi, że jeśli uda im się z powodzeniem obrać za cel ten sam szlak metaboliczny u ludzi, "może to doprowadzić do opracowania leków na niektóre z najtrudniejszych chorób, z którymi obecnie się mierzymy, takich jak choroby neurodegeneracyjne i niewydolność serca".

W poprzednich eksperymentach Elgendy i jego współpracownicy wykazali, że podanie SLU-PP-332 myszom zwiększa odporność na zmęczenie włókien mięśniowych w ich ciałach. To z kolei poprawia wytrzymałość gryzoni na bieżniach, pozwalając im biegać o 70 proc. dłużej i o 45 proc. dalej niż tym, które nie otrzymywały leku. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że ich komórki mięśni szkieletowych są w stanie lepiej utrzymać równowagę energetyczną.

Późniejsze eksperymenty wykazały, że myszy przyjmujące SLU-PP-332 dwa razy dziennie przez miesiąc przybrały 10 razy mniej tłuszczu niż myszy nieleczone, mimo że jadły tę samą ilość jedzenia i ćwiczyły tak samo jak wcześniej.

Nie oznacza to oczywiście, że SLU-PP-332 jest idealnym substytutem ćwiczeń, ale wydaje się, że uruchamia szlak molekularny, który przekazuje wiele korzyści płynących z ćwiczeń sercu, mózgowi i nerkom. Mówiąc krótko, "mówi" mięśniom szkieletowym, aby dokonały takich samych zmian, jakie obserwujemy podczas treningu wytrzymałościowego.

Wiele osób nie może ćwiczyć, a pigułka może być bardzo korzystna, naśladując lub wzmacniając efekty ćwiczeń u osób starzejących się, osób cierpiących na pewne choroby lub borykających się z utratą mięśni podczas stosowania innych leków podsumowują badacze.

