Starożytne zęby ujawniają sąsiedztwo naszych przodków z tajemniczym homininem

Karol Kubak

Karol Kubak

Ponad 2,5 miliona lat temu w Etiopii nasi przodkowie z rodzaju Homo dzielili teren z australopitekami. Nowo odkryte zęby wypełniają lukę w zapisie kopalnym i pokazują, że ewolucja człowieka była bardziej złożona, niż sugeruje stereotypowy schemat "od małpy do człowieka".

Jeden z naszych przodków, australopitek
Jeden z naszych przodków, australopitekLars LangemeierWikimedia Commons

W skrócie

  • Nowo odkryte zęby homininów z Etiopii wypełniają ważną lukę w historii ewolucji człowieka.
  • Odkrycia wskazują, że ponad 2,5 mln lat temu na tych terenach współistniały różne linie wczesnych ludzi i australopiteków.
  • Badania podważają uproszczony schemat ewolucji człowieka, sugerując znacznie bardziej złożony proces.
Rodowód człowieka coraz mniej przypomina uporządkowane drzewo genealogiczne, a coraz bardziej gęsty, poplątany krzew. Najnowsze odkrycie paleontologów z północno-wschodniej Etiopii dostarcza mocnego dowodu, że ponad 2,5 miliona lat temu w tym samym miejscu żyły obok siebie dwie różne linie wczesnych homininów.

Australopiteki i pierwsi ludzie

Na stanowisku Ledi-Geraru, gdzie wcześniej odnaleziono najstarszą znaną żuchwę z rodzaju Homo (2,78 mln lat), naukowcy natrafili na kolejne niezwykłe skarby. To zęby innego gatunku Homo, datowane na 2,59 mln lat, oraz zęby australopiteka sprzed 2,63 mln lat - jedyny potwierdzony dowód na istnienie tego rodzaju w tym regionie w tamtym czasie.

To nowe badanie pokazuje, że obraz, jaki wielu z nas ma w głowie, od małpy, przez neandertalczyka, po współczesnego człowieka, jest błędny. Ewolucja tak nie działa. Ewolucja człowieka nie jest liniowa, to rozłożyste drzewo. Są formy życia, które wymierają.
Podkreśla paleoekolog prof. Kaye Reed z Arizona State University.

Rodzaj Australopithecus, do którego należała słynna "Lucy", był jednym z pierwszych homininów poruszających się na dwóch nogach. Nowe dowody sugerują, że przedstawiciele tego rodzaju żyli w Afryce Wschodniej w tym samym czasie, gdy ewoluował nasz własny rodzaj Homo. Możliwe, że dzielili te same tereny, a może rywalizowali o zasoby.

Co istotne, zęby z Ledi-Geraru nie pasują ani do "Lucy", ani do innych znanych australopiteków. Oznacza to, że w regionie mogła żyć wcześniej nierozpoznana linia tego rodzaju.

Wypełnienie luki w zapisie kopalnym

- Wiemy, jak wyglądają zęby i żuchwa najwcześniejszych przedstawicieli Homo, ale to wszystko - zaznacza główny autor badań, paleontolog dr Brian Villmoare z University of Nevada w Las Vegas. - To podkreśla kluczowe znaczenie znajdowania kolejnych skamieniałości, by zrozumieć różnice między Australopithecus a Homo, a także to, jak mogły one współistnieć w tym samym miejscu w zapisie kopalnym - dodaje.

Odkrycie wypełnia znaczną lukę w materiale kopalnym sprzed 2,5-3 milionów lat. Potwierdza też, że w Afryce Wschodniej żyły wówczas co najmniej cztery różne linie homininów: dwa gatunki australopiteków, ich "krępy" kuzyn Paranthropus oraz wczesny Homo.

Źródło: Science Alert
Publikacja: Villmoare, B., Delezene, LK, Rector, AL i in. Nowe odkrycia Australopiteków i Homo z Ledi-Geraru w Etiopii. Przyroda (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-09390-4

