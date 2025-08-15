W skrócie Nowo odkryte zęby homininów z Etiopii wypełniają ważną lukę w historii ewolucji człowieka.

Odkrycia wskazują, że ponad 2,5 mln lat temu na tych terenach współistniały różne linie wczesnych ludzi i australopiteków.

Badania podważają uproszczony schemat ewolucji człowieka, sugerując znacznie bardziej złożony proces.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Rodowód człowieka coraz mniej przypomina uporządkowane drzewo genealogiczne, a coraz bardziej gęsty, poplątany krzew. Najnowsze odkrycie paleontologów z północno-wschodniej Etiopii dostarcza mocnego dowodu, że ponad 2,5 miliona lat temu w tym samym miejscu żyły obok siebie dwie różne linie wczesnych homininów.

Australopiteki i pierwsi ludzie

Na stanowisku Ledi-Geraru, gdzie wcześniej odnaleziono najstarszą znaną żuchwę z rodzaju Homo (2,78 mln lat), naukowcy natrafili na kolejne niezwykłe skarby. To zęby innego gatunku Homo, datowane na 2,59 mln lat, oraz zęby australopiteka sprzed 2,63 mln lat - jedyny potwierdzony dowód na istnienie tego rodzaju w tym regionie w tamtym czasie.

To nowe badanie pokazuje, że obraz, jaki wielu z nas ma w głowie, od małpy, przez neandertalczyka, po współczesnego człowieka, jest błędny. Ewolucja tak nie działa. Ewolucja człowieka nie jest liniowa, to rozłożyste drzewo. Są formy życia, które wymierają.

Rodzaj Australopithecus, do którego należała słynna "Lucy", był jednym z pierwszych homininów poruszających się na dwóch nogach. Nowe dowody sugerują, że przedstawiciele tego rodzaju żyli w Afryce Wschodniej w tym samym czasie, gdy ewoluował nasz własny rodzaj Homo. Możliwe, że dzielili te same tereny, a może rywalizowali o zasoby.

Co istotne, zęby z Ledi-Geraru nie pasują ani do "Lucy", ani do innych znanych australopiteków. Oznacza to, że w regionie mogła żyć wcześniej nierozpoznana linia tego rodzaju.

Wypełnienie luki w zapisie kopalnym

- Wiemy, jak wyglądają zęby i żuchwa najwcześniejszych przedstawicieli Homo, ale to wszystko - zaznacza główny autor badań, paleontolog dr Brian Villmoare z University of Nevada w Las Vegas. - To podkreśla kluczowe znaczenie znajdowania kolejnych skamieniałości, by zrozumieć różnice między Australopithecus a Homo, a także to, jak mogły one współistnieć w tym samym miejscu w zapisie kopalnym - dodaje.

Odkrycie wypełnia znaczną lukę w materiale kopalnym sprzed 2,5-3 milionów lat. Potwierdza też, że w Afryce Wschodniej żyły wówczas co najmniej cztery różne linie homininów: dwa gatunki australopiteków, ich "krępy" kuzyn Paranthropus oraz wczesny Homo.

Źródło: Science Alert

Publikacja: Villmoare, B., Delezene, LK, Rector, AL i in. Nowe odkrycia Australopiteków i Homo z Ledi-Geraru w Etiopii. Przyroda (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-09390-4

''Wydarzenia'': Obchody 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Odznaczenia dla bohaterów Polsat News Polsat News