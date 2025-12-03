Popularne smartfony Xiaomi sporo taniej - niesamowita oferta na każdą kieszeń

Przełom listopada i grudnia to czas wyprzedaży. Pierwszym dniem wzmożonych okazji cenowych jest Black Friday. To fenomen, który przywędrował na rodzimy rynek zza oceanu. W USA dzień po Święcie Dziękczynienia jest symbolicznym początkiem sezonu zakupowego. To właśnie wtedy można w sklepach trafić na wyjątkowe okazje oraz obniżki. Obecnie okazje cenowe pojawiają się często już tydzień przed Black Friday.

Kolejnym fenomenem, związanym z rozwojem e-commerce, jest Cyber Monday. To pierwszy poniedziałek po Święcie Dziękczynienia, a okazje oraz obniżki można spotkać w sklepach online. Często okazje są znacznie korzystniejsze niż te, które były oferowane w poprzedzający weekend. Co dla zakupowiczów przygotowała marka Xiaomi?

REDMI: jedna z najbardziej rozpoznawalnych submarek Xiaomi

Pierwsze skojarzenie z Xiaomi? Mały start-up, który w krótkim czasie stał się globalny liderem technologii. Ten przełom nastąpił, gdy marka wkroczyła na rynek smartfonów. Cel był jasny: tworzyć telefony innowacyjne, ale wciąż w przystępnej cenie. Dziś ta filozofia przekłada się na jakość, która nie zrujnuje portfela. A w sezonie wyprzedażowym? To jakby trafić do sklepu, w którym wszystkie ulubione modele nagle stały się jeszcze tańsze. Wystarczy tylko wybrać, dodać do koszyka i cieszyć się nowym smartfonem, który łączy najlepsze cechy technologii z… niemal magiczną okazją cenową.

Na poszukiwaczy wyjątkowej jakości oraz korzystnej ceny czeka najbardziej rozpoznawalna linia, czyli REDMI. To linia smartfonów Xiaomi zapoczątkowana w 2013 roku, która sześć lat później została wydzielona jako osobna submarka. Powstała z myślą o użytkownikach chcących korzystać z nowoczesnej technologii, ale nie chcących przepłacać.

I rzeczywiście, smartfony REDMI oferują wszystko, czego każdy użytkownik potrzebuje: niezłe aparaty, szybkie procesory, solidną baterię i elegancki design. Wszystko to przełożyło się na ogromną popularność wśród osób, dla których zasadniczym celem pozostaje mądre inwestowanie w to, co niezbędne w dzisiejszym świecie urządzenie.

Każdy model REDMI jest zaprojektowany tak, aby nie generować zbędnych kosztów, a jednocześnie - nie tracić na funkcjonalości. W praktyce oznacza to, że użytkownik otrzymuje smartfon, który spokojnie sprosta codziennym wymaganiom. To właśnie filozofia, którą można nazwać "innowacje w rozsądnej cenie", w pełnej krasie: REDMI pokazuje, że zaawansowana technologia nie musi być luksusem.

REDMI Note 14

REDMI Note 14 materiały promocyjne

Cena rekomendowana: 999 zł

Cena po obniżce: 699 zł

REDMI Note 14 to klasyczny model w tej serii, łączący całkiem spory i przyjemny w użytkowaniu ekran z solidną baterią. A dokładnie: 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2400×1080, odświeżaniu do 120 Hz i szczytowej jasności 1800 nitów z akumulatorem o pojemności 5500 mAh wspieranej ładowaniem turbo 33 W. Co ciekawe, REDMI zastosowało tu inteligentny system zarządzania baterią - uczy się danych schematów ładowania i reguluje zużycie energii tak, by spowolnić degradację ogniwa.

Model potrafi zaskoczyć pod względem fotograficznym - posiada potrójny aparat (108 MP jako główny, 2 MP do pomiaru głębi oraz 2 MP makro). Wspomnieć warto o zróżnicowanych algorytmach AI do upiększania, usuwania obiektów czy modyfikowania nieba. Telefon posiada też odporną konstrukcję: aluminiowe wzmocnienia oraz szkło Gorilla Glass 5.

Co wyróżnia REDMI Note 14? Główny aparat 108 MP w tej klasie cenowej.

REDMI Note 14 5G

REDMI Note 14 5G materiały promocyjne

Cena rekomendowana: 1299 zł

Cena po obniżce: 849 zł

REDMI Note 14 5G to krok naprzód w porównaniu do poprzedniego modelu w postaci łączności 5G. Ale też jeszcze wyższa jasność szczytowa (2100 nitów), co oznacza, że telefon nieco lepiej radzi sobie w pełnym słońcu. Co więcej, wersja 5G zyskuje optyczną stabilizację obrazu (OIS) w głównym aparacie, co pozwala robić doskonalsze zdjęcia w trudniejszych warunkach.

Bateria w REDMI Note 14 5G ma pojemność 5110 mAh, a więc nieco mniej niż w wersji 4G, ale nadrabia prędkością ładowania - wspiera ładowanie 45 W. Dzięki temu można błyskawicznie podładować telefon między użyciami.

Co wyróżnia REDMI Note 14 5G? 5G + OIS. To połączenie, które czyni ten model atrakcyjnym dla osób chcących mieć nowocześniejszą łączność oraz lepszą jakość zdjęć przy ruchu czy słabym świetle.

REDMI Note 14 Pro

R Note 14 Pro materiały promocyjne

Cena rekomendowana: 1499 zł

Cena po obniżce: 999 zł

Czas na model z nieco wyższej półki: Redmi Note 14 Pro. Uwagę zwraca ekran: 6,67-calowy panel AMOLED z odświeżaniem do 120 Hz i głębszą paletą kolorów (10-bit). Jest on nieco zakrzywiony, co dodaje elegancji i sprawia, że telefon wyjątkowo dobrze leży w dłoni. Aparaty? To naprawdę imponujący zestaw: główny sensor ma aż 200 MP, a do tego dochodzą obiektywy 8 MP, 2 MP makro oraz 32 MP do selfie. Odnotować warto także bezstratny zoom.

Bateria? 5500 mAh, a więc spory zapas do codziennego użytkowania. Telefon ma ponadto czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo Dolby Atmos oraz port słuchawkowy 3,5 mm. To miły dodatek, bo wiele modeli z "pro" w nazwie go pomija. Wreszcie: zabezpieczenia, czyli zwiększona odporność na zachlapania i kurz.

Co wyróżnia REDMI Note 14 Pro? Solidna konstrukcja - rama aluminiowa oraz szkło Gorilla Glass Victus 2.

REDMI Note 14 Pro 5G

REDMI Note 14 Pro 5G materiały promocyjne

Cena rekomendowana: 1799 zł

Cena po obniżce: 1149 zł

Na koniec najmocniejszy model z tej czwórki: Redmi Note 14 Pro 5G. To połączenie mocy i nowoczesnych funkcji. Ekran to AMOLED 6,67″ o rozdzielczości 1,5K (2712×1220) z odświeżaniem 120 Hz. Jego głęboka paleta barw sięga 12-bitowej głębi, co z jednej strony oznacza wyraziste kolory, z drugiej - płynny obraz. Dodatkowo ekran ma ekstremalnie wysoką jasność szczytową (do 3000 nitów) oraz bardzo wysokie próbkowanie dotyku (do 480 Hz), co czyni go idealnym wyborem do wymagających gier i wymagających zadań.

Pod względem aparatów model REDMI Note 14 Pro 5G również stawia na 200 MP z OIS i dużą matrycą (1/1,4″). Do tego dochodzi obiektyw 8 MP ultraszeroki, 2 MP makro i przednia kamera 20 MP. Dużym plusem jest zastosowanie algorytmów AI, które poprawiają jakość zdjęć. Bateria w REDMI Note 14 Pro 5G ma pojemność 5110 mAh, co wraz z funkcją optymalizacji ładowania nabiera sensu w kontekście 5G i mocnego procesora.

Co wyróżnia REDMI Note 14 Pro 5G? Certyfikat IP68. Telefon - jak zapewniają producenci - może być zanurzony w wodzie do 1,5 metra na 30 minut.

Jak widzimy, oferta produktowa Xiaomi jest naprawdę szeroka i niemal każdy będzie znaleźć smartfon, którego potrzebuje. Zwłaszcza teraz, gdy marka z okazji wyprzedaży przygotowała tyle atrakcyjnych promocji.

Materiał promocyjny