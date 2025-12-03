Rosyjski koncern zbrojeniowy Rostec ogłosił wysłanie na front kolejnej partii kilkudziesięciu najnowszych bojowych wozów piechoty BMP-3. To już co najmniej szósty taki transport w tym roku. W przyszłym ma być ich znacznie więcej, gdyż zakład informuje, że produkcja tego sprzętu trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. BMP-3 są produkowane w spółce zależnej Kurganmaszzawod (Wysokotocznyje Kompleksy) w mieście Kurgan.

Wcześniej wykryto transport nowych czołgów T-80. Eksperci z serwisu Defence Express uważają, że rosyjska armia szykuje jeszcze w tym miesiącu wielką ofensywę na ukraińskie miasto Pokrowsk i okolice. Jej celem ma być całkowite i ostateczne zdobycie miasta oraz terenów położonych na północ czy zachód. Nie bez znaczenia ma być też doprowadzenie do zawalenia się ukraińskiego frontu z powodu problemów logistycznych. Instytut Studiów nad Wojną podał, że obecnie Rosjanie mają kontrolować ok. 80% obszaru Pokrowska. Tymczasem SBU podaje, że armia Kremla zgromadziła do października w obwodzie donieckim ponad 110 tysięcy żołnierzy, ale obecnie może ich być ok. 80 tysięcy.

Rozwiń

Ogromny transport nowych wozów bojowych BMP-3 w Ukrainie

Wracając jednak do tematu wozów BMP-3, to ciekawe, Rosjanie zapewniają, że zostały one znacząco ulepszone na bazie doświadczeń pozyskanych z samego pola walki. - Najnowsze pojazdy są wyposażone w zaawansowane systemy obronne, testowane w rzeczywistych warunkach bojowych - stwierdzili przedstawiciele koncernu Rostec. - Sprzęt przeszedł pełny cykl testów przed wdrożeniem i jego możliwości jeszcze bardziej wzrosły - dodali.

Ten fakt potwierdzają sami Ukraińcy, ponieważ znacznie trudniej jest je zniszczyć niż na samym początku pełnoskalowej inwazji Rosji, ale pomimo tego, te maszyny wciąż mają spore wady, a najważniejszą z nich jest brak skutecznej ochrony przed dronami kamikadze. Dlatego najczęściej są one pacyfikowane właśnie z zaskoczenia przez bezzałogowce FPV.

Wozy BMP-3 zostały wyposażone w dodatkowe zestawy ochronne. Zabezpieczają one boki pojazdów przed głowicami kumulacyjnymi, a górną półsferę przed atakami amunicji krążącej w postaci dronów kamikadze. Wozy wyposażono także w nowe kompleksy walki radioelektronicznej. Rosyjska armia ma nadzieję, że nowe pojazdy będą mogły dłużej przetrwać na pierwszej linii frontu.

Zobacz również: Militaria Niemcy zmieniają fabryki samochodów w zakłady produkcji broni Filip Mielczarek

Wozy BMP-3 to ostatnia nadzieja rosyjskiej armii

Rozwój BMP-3 rozpoczął się w latach 80. XX wieku w biurze projektowym Kurganmaszzawod, aby zastąpić starsze modele, takie jak BMP-1 i BMP-2. Ten bojowy wóz piechoty wszedł do służby w 1987 roku i jest znany ze swojej dużej siły ognia, mobilności i zdolności desantowych.

BMP-3 jest uzbrojony w główny zestaw uzbrojenia, na który składa się półautomatyczne działo 2A70 kal. 100 mm z możliwością strzelania zarówno pociskami odłamkowo-burzącymi, jak i przeciwpancernymi. Jest ono połączone z automatycznym działem 2A72 kal. 30 mm i sprzężonym z nim karabinem maszynowym PKT kal. 7,62 mm.

Ten arsenał pozwala BMP-3 radzić sobie z różnymi celami na polu bitwy, w tym pojazdami opancerzonymi, fortyfikacjami i personelem. Może również wystrzeliwać pociski przeciwpancerne 9M117 "Bastion" (AT-10 Stabber) ze swoich dział, zapewniając dodatkową możliwość zwalczania cięższych pojazdów opancerzonych.

Zobacz również: Militaria Ogromny transport czołgów Abrams pod osłoną nocy dotarł do Polski Marcin Jabłoński

BMP-3M, BMD-4M i czołgi T-80BWM

Wozy, które trafiły na Ukrainę, to nowe wersje BMP-3M. Jest to ulepszona wersja podstawowego modelu z nowym uzbrojeniem i systemami silnika. Obejmuje zaawansowany system kontroli ognia z komputerem cyfrowym, ulepszone przyrządy celownicze dla strzelców i możliwość strzelania amunicją naprowadzaną laserowo. Silnik UTD-32 w BMP-3M zapewnia moc 660 koni mechanicznych, zwiększając mobilność i prędkość pojazdu.

Rostec oświadczył, że w tym roku wyprodukował znacznie więcej bojowych wozów piechoty BMP-3 i bojowych wozów desantu BMD-4M. Większość tych pojazdów poległa w kilka tygodni po dostarczeniu na front. Armia bardzo często wykorzystuje je do szturmów na ukraińskie pozycje, jak np. pod Pokrowskiem.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub GeekWeek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News