Chiński program kosmiczny przyspiesza i Państwo Środka ma już na swoim koncie sukcesy, którymi nie może pochwalić się nawet NASA. Dobrym przykładem jest misja Chang'e 6, która jako pierwsza w historii ludzkości umożliwiła sprowadzenie na Ziemię próbek z niewidocznej strony Księżyca. Teraz Chińczycy mogą sobie dopisać kolejne spektakularne osiągnięcie.

Chiny przeprowadziły tankowanie satelity na orbicie przed NASA

Chińczycy dokonali kolejnego przełomu w kosmosie. Dwa eksperymentalne satelity Shijian-21 i Shijian-25 rozdzieliły się niedawno na orbicie geostacjonarnej i podobno w trakcie połączenia udało się przeprowadzić pierwsze tankowanie w kosmosie.

Do rozdzielenia doszło na wysokości 35 786 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Chiny próbowały utrzymać w tajemnicy misje satelitów Shijian-21 oraz Shijian-25, ale te były śledzone (m.in. przez amerykański COMSPOC) i wcześniej zauważono, że oba statki się połączyły.

Oba statki były ze sobą połączone przez miesiące. Jeśli informacje są prawdziwe, to Chiny odniosły kolejny wielki sukces w kosmosie przed Amerykanami. Tankowanie na orbicie to bardzo ważny proces, który utoruje dalszą eksplorację Układu Słonecznego.

Do podobnej próby przymierza się SpaceX. Ogromna rakieta Starship będzie musiała być tankowana na orbicie z wykorzystaniem specjalnej cysterny. W przeciwnym wypadku nie poleci dalej w kosmos. Nawet na Księżyc. Do tej pory firmie Elona Muska nie udało się wykonać tego zadania.

Oczywiście tankowanie satelitów wydaje się prostsze w porównaniu do dużych statków, ale nadal jest to skomplikowane zadanie. W ten sposób można będzie wydłużyć żywotność wielu orbiterów znajdujących się na orbicie okołoziemskiej. Chińska agencja kosmiczna nie komentuje tych doniesień.

Dokonania Chińczyków budzą obawy Stanów Zjednoczonych

Stany Zjednoczone są oczywiście zaniepokojone dokonaniami Chińczyków w kosmosie w ciągu ostatnich lat. Chiny pod pewnymi względami zdają się wyprzedzać Amerykanów, a sam proces tankowania na orbicie ma ogromne znaczenie w dalszej eksploracji kosmosu, ale również pod względem militarnym.

Orbita geostacjonarna jest często wykorzystywana do budowy satelitów komunikacyjnych i systemów wczesnego ostrzegania przed pociskami rakietowymi. Amerykanie śledzili postępy misji statków Shijian i w tym celu wykorzystano dwa satelity rozpoznawcze USA 270 oraz USA 271.

