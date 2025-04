Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych szukają rozwiązania związanego z zagadnieniem tankowania satelitów na orbicie. Pozwoli to wydłużyć żywotność statków wystrzeliwanych w kosmos. Zadanie to powierzono prywatnej firmie Astroscale , która podjęła się trudnego wyzwania. Przełomowa misja ma odbyć się za kilkanaście miesięcy.

Astroscale zatankuje satelity US Space Force w kosmosie

Misja została ogłoszona w zeszłym tygodniu i nastąpiło to w trakcie 40. Sympozjum Kosmicznego w Colorado Springs. Jest to przedsięwzięcie, które ma utorować możliwości związane z tankowaniem na orbicie okołoziemskiej. Na pierwszy ogień pójdą satelity, ale na tym pewnie się nie skończy.

Misja kosmiczna zostanie zrealizowana dla Sił Kosmicznych Stanów Zjednoczonych przez prywatną firmę Astroscale i będzie bardzo trudna do przeprowadzenia. Zadanie jest złożone, ale pokłada się w nim ogromne nadzieje.

W roli cysterny zostanie wykorzystany statek o nazwie APS-R , który waży 300 kilogramów. Ma on zostać wystrzelony na pas geostacjonarny znajdujący się blisko 36 tys. kilometrów nad równikiem Ziemi.

Zmieniamy rzeczywistość tego, co jest możliwe. Ta misja dowodzi, że logistyka w kosmosie nie musi być odległa o lata. Jesteśmy skoncentrowanym zespołem z jednym celem: dostarczeniem i obsługą operacyjnego prototypu statku kosmicznego dla Sił Kosmicznych

APS-R poleci w kierunku jednego z dwóch satelitów Tetra-5, które Stany Zjednoczone planują wystrzelić w przyszłym roku. Proces tankowania ma odbyć się latem 2026 r., kiedy to paliwo zostanie przetransportowane z cysterny do satelity. Misja odbędzie się przy prędkości 11050 km/h, z którą będą poruszać się oba statki. Dlatego wymagana jest tu ogromna precyzja, co ma być możliwe z wykorzystaniem specjalnych czujników.