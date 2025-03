Europejski Starship? Pierwszy taki start rakiety na Starym Kontynencie

W poniedziałek ma odbyć się w pierwszy w historii start rakiety suborbitalnej, która zostanie wystrzelona w kosmos z terenów należących do Europy. Czy konstrukcja Isar Aerospace to europejski Starship? Rakieta nie jest tak duża, jak ta należąca do SpaceX, ale w jej pierwszym locie pokłada się ogromne oczekiwania.