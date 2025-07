Czy słodziki są szkodliwe? Mogą przyspieszyć dojrzewanie

Naukowcy zaprezentowali znaczące odkrycie dotyczące słodzików w żywności i napojach na dorocznym spotkaniu Endocrine Society, ENDO 2025. Okazuje się, że istnieje wyraźny związek między popularnymi substancjami słodzącymi, takimi jak aspartam, sukraloza i glicyryzyna, z wyższym ryzykiem przedwczesnego dojrzewania dzieci, szczególnie tych z konkretnymi cechami genetycznymi. Im więcej tych sztucznych słodkości spożywają młodzi ludzie, tym większe ryzyko przyspieszonego dojrzewania.

Popularne słodziki dodawane są do "dietetycznych" przekąsek i napojów "zero", ale można je znaleźć nawet w paście do zębów i liquidach do e-papierosów. W sumie przebadano 1407 nastolatków z Tajwanu. Spośród nich u 481 zaobserwowano objawy przedwczesnego dojrzewania płciowego. Okazało się, że bardziej narażone były na to te dzieci, które spożywały więcej słodzików, a najbardziej predysponowane - te o konkretnych cechach genetycznych.

Których substancji słodzących powinny unikać dzieci?

Czy oznacza to, że należy restrykcyjnie unikać wszelkich dodatkowych substancji słodzących? Niekoniecznie. Jak pokazało badanie, oprócz czynnika genetycznego istotny wpływ na przyspieszone dojrzewanie miała płeć dziecka i rodzaj substancji. Na zbyt szybkie dojrzewanie chłopców największy wpływ miała sukraloza. Z kolei u dziewczynek to ryzyko zwiększały glicyryzyna, sukraloza i dodane cukry.

"Sugeruje to, że to, co jedzą i piją dzieci, zwłaszcza produkty ze słodzikami, może mieć zaskakująco potężny wpływ na ich rozwój" - podkreśla Yang-Ching Chen, doktorka medycyny z Taipei Medical University na Tajwanie. Już jej wcześniejsze badanie wykazało, że niektóre sztuczne słodziki, takie jak acesulfam K (acesulfam potasowy, E950) mogą wywoływać uwolnienie hormonów związanych z dojrzewaniem, a glicyryzyna (występująca naturalnie w korzeniu lukrecji) powoduje zaburzenia mikrobioty jelitowej i osłabia aktywność genów odpowiadających za "wystartowanie" dojrzewania. Nowe badanie tylko to potwierdziło.

Przedwczesne dojrzewanie płciowe. Jakie ma skutki?

Choć u dzieci powszechne jest pragnienie, by jak najszybciej dorosnąć, to dojrzewania nie należy przyspieszać. Gdy rozpoczyna się ono w prawidłowym wieku, czyli ok. 8-13 roku życia u dziewczynek i ok. 9-14 roku życia u chłopców, nie ma powodów do obaw. Gdy jednak u dzieci występują objawy przedwczesnego dojrzewania, należy skonsultować się z lekarzem. Wówczas proces dojrzewania można spowolnić, aby zapobiec negatywnym skutkom.

Jakie są skutki przedwczesnego dojrzewania płciowego? Choć początkowo dziecko lub nastolatek osiągnie wzrost wyższy niż rówieśnicy, to z powodu wcześniejszego zrośnięcia się chrząstek ostateczny wzrost w dorosłości może być niższy. Kobiety, które dojrzały zbyt szybko, są także bardziej narażone na raka piersi w późniejszych latach. Dziecku dorastającemu szybciej od rówieśników mogą też towarzyszyć stres, wstyd, trudności w kontaktach, a także nieadekwatne do wieku oczekiwania społeczne (dziecko nie ma jeszcze psychiki nastolatka ani tym bardziej dorosłego).

W przypadku zaobserwowania objawów przedwczesnego dojrzewania u dziecka należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Ten może dać następnie skierowanie do endokrynologa. Nie należy tego lekceważyć, gdyż doprowadzić to może nie tylko do problemów zdrowotnych w dorosłości, ale także samo może być objawem innych schorzeń (albo złej diety).

Przedwczesne dojrzewanie prawdziwe (ośrodkowe) leczy się farmakologicznie - lekami blokującymi wydzielanie hormonów płciowych. Gdy jednak przyczyna jest inna, a przedwczesne dojrzewanie - nieprawdziwe (obwodowe), wówczas należy usunąć przyczynę, np. guza. Łagodniejsze przypadki mogą nie wymagać leczenia, a jedynie obserwacji.

Źródło: Yang-Ching Chen, Sweeteners and Puberty: Investigating Genetic and Dietary Influences on Central Precocious Puberty (2025).

