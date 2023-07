Ten słodzik jest w tysiącach produktów, które spożywamy każdego dnia.

Słodkie napoje, kawa rozpuszczalna, guma do żucia czy płatki śniadaniowe mogą zawierać aspartam.

Oprócz tego jest używany jako popularny słodzik sprzedawany w oddzielnych opakowaniach, który można dodawać do kawy czy herbaty.

Od lat toczy się spór o to, czy słodzik powoduje nowotwory, a zwłaszcza raka wątroby. W tej sprawie zabrali głos eksperci Światowej Organizacji Zdrowia, aby wreszcie przecięć spór wokół tego, czy słodzik jest szkodliwy dla zdrowia. W tym celu WHO powołała dwa zespoły naukowców.

Jeden z zespołów ekspertów skupiony wokół Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) uznał, że aspartam jest "potencjalnie rakotwórczy".

Można to rozumieć tak: słodzik może wywołać raka, ale nie musi. W komunikacie agencji znajduje się zdanie, że na rakotwórczość aspartanu wskazuje "ograniczona liczba dowodów".

Najnowszy komunikat IARC zawiera informację o trzech badaniach z udziałem ochotników, które przeprowadzono w USA i Europie. Miały one wykazać, że istnieje związek między spożywaniem słodzika a wystąpieniem jednej z form raka wątroby. Agencja Reutersa podała informację, że w czerwcu tego roku słodzik trafi na listę substancji "potencjalnie rakotwórczych".



Czy słodzik aspartam jest bezpieczny?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) powołała drugi zespół ekspertów. Mają oni precyzyjnie ustalić, ile aspartamu zawartego w różnych produktach można każdego dnia spożyć, aby nie stanowiło to zagrożenia dla zdrowia. Na razie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

W 1981 roku eksperci WHO zalecili, aby spożywać słodzik na poziomie nie wyższym niż 40 miligramów na kilogram masy ciała dziennie. To oznacza, że wypicie każdego dnia 2-3 filiżanek kawy czy herbaty ze słodzikiem jest w pełni bezpieczne. Aby przekroczyć limit, osoba ważąca 70 kg musiałaby wypić każdego dnia od 9 do 14 puszek napoju słodzonego aspartamem.



Nasze badania wykazują, że sporadyczne spożywanie aspartamu nie stwarza żadnego ryzyka dla zdrowia Dr Francesco Branca, dyrektor departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia Światowej Organizacji Zdrowia

Wyniki badań dwóch zespołów ekspertów są niejednoznaczne. Dr Francesco Branca z WHO zapytana, czy wybrałaby napój słodzony cukrem, czy ten ze słodzikiem odpowiedziała: zdecydowanie doradzam opcję trzecią, czyli picie czystej wody.