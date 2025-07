Ta umowa to ważny krok w zabezpieczeniu zdolności bojowych dla czeskich Leopardów 2A4, które stały się już podstawowym uzbrojeniem pancernym naszego południowego sąsiada . Wcześniej jego Czesi używali w większości czołgów serii T-72. 86 czeskich T-72M1 trafiło do Ukrainy w ramach wsparcia w walce z rosyjską inwazją.

Leopard 2A4 to niemiecki czołg podstawowy III generacji, który był produkowany w latach 1985-1992. To jeden z najpopularniejszych czołgów wśród państw NATO. Do dziś Leopardy 2A4 są modernizowane przez poszczególne armie do swoich własnych potrzeb, jak w Polsce dzięki programowi Leopard 2PL.