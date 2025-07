Martwa gwiazda i tajemnicze zakłócenia. Są zaskakująco regularne.

Gwiazdy neutronowe to bardzo gęste obiekty, które pod tym względem ustępują jedynie osobliwościom czarnych dziur. Naukowcy przez ponad 20 lat prowadzili obserwacje na pulsarze, który sklasyfikowano pod nazwą PSR J0922+0638. Tam doszukano się bardzo ciekawych anomalii.

Naukowcy postanowili wykorzystać dane zebrane z obiektu z wykorzystaniem różnych instrumentów (wśród nich są teleskop Chandra należący do NASA czy sieć radioteleskopów MeerKAT w Republice Południowej Afryki) w ciągu ostatnich 22 lat. Badania miały na celu określić czas tego pulsara, ale okazało się, że pod tym względem przez ponad dwie dekady martwa gwiazda była daleka od ideału.

Astronomowie zauważyli, że przez ponad 20 lat pulsar PSR J0922+0638 wykazał co najmniej kilkanaście zakłóceń dotyczących jego prędkości obrotowej. Typowe zjawisko tego typu ma wpływ na nią o miliardowe części. Zauważono również, że anomalie są zaskakująco regularne i występuje co około 550 dni. Czym to może być spowodowane?