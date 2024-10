NASA: Słońce wchodzi w maksimum 11-letniego cyklu. Co to oznacza?

NASA przekazała, że Słońce rzeczywiście wchodzi w maksimum własnego cyklu, który trwa 11 lat. Do niedawna podejrzewano, że tak jest z racji dużej aktywności naszej gwiazdy. Teraz to potwierdzono. Dla nas, czyli mieszkańców Ziemi, są to zarówno dobre, jak i gorsze wieści. Co to oznacza w praktyce?

Zdjęcie NASA: Słońce wchodzi w maksimum 11-letniego cyklu. Co to oznacza? / Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL