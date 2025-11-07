W piątek 7 listopada 2025 roku tysiące klientów Alior Banku napotkało poważne problemy z dostępem do usług online. Aplikacja mobilna banku stała się niedostępna, uniemożliwiając logowanie, realizację przelewów i sprawdzanie salda kont. Użytkownicy zgłaszają komunikat błędu: "System jest chwilowo niedostępny. Obecnie prowadzimy prace serwisowe".

Awaria w Alior Bank

Alior Bank opublikował komunikat na Facebooku. Możemy w nim przeczytać, że bank pracuje nad rozwiązaniem problemu i zachęca do korzystania z Alior Online zamiast Mobile. Według wstępnych doniesień, problemy rozpoczęły się wczesnym rankiem i dotykają zarówno użytkowników indywidualnych, jak i firmowych, powodując frustrację wśród osób zależnych od szybkich transakcji bankowych. Bank Alior wydał krótki komunikat, w którym przeprasza za niedogodności i obiecuje szybkie przywrócenie pełnej funkcjonalności.

W tle niedawno, bo zaledwie kilka dni wcześniej, odnotowano awarię systemu BLIK, która była spowodowana atakiem DDoS i dotknęła również klientów Alior Banku, co rodzi pytania o stabilność infrastruktury. Eksperci sugerują, że bieżąca usterka może być związana z aktualizacjami bezpieczeństwa, jednak brak szczegółowych informacji od banku potęguje niepokój użytkowników. Dodatkowo Downdetector wciąż rejestruje sporo zgłoszeń.

***

