Kolejny atak DDoS na BLIK. Płatności nie dochodzą

Minęły dosłownie dwa dni od ostatniego ataku hakerskiego na system płatności mobilnych BLIK, który miał miejsce 1 listopada rano, a jego operator znów musi mierzyć się z działalnością cyberprzestępców. Jak możemy przeczytać w krótkim oświadczeniu na profilu X, "obecnie obserwujemy zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności BLIKIEM. Trwają prace nad przywróceniem płynności działania".

BLIK znowu na celowniku

Przypomnijmy, że DDoS (ang. distributed denial of service) to atak uniemożliwiający działanie strony internetowej czy usługi przez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, przeprowadzany równocześnie z wielu komputerów. To jeden z najpopularniejszych, bo i jeden z najłatwiejszych, sposobów działania cyberprzestępców, który bywa wykorzystywany do szantażu serwisów aukcyjnych, firm brokerskich i tym podobnych, gdzie przerwa w działaniu systemu transakcyjnego przekłada się na bezpośrednie straty finansowe firmy i jej klientów.

Użytkownicy informują o problemach

Osobiście nie miałam żadnych problemów z działaniem BLIK, a miałam okazję to sprawdzić dosłownie przed chwilą podczas płatności w sklepie - kody generowały się sprawnie, a realizacja transakcji odbyła się zupełnie normalnie. Część użytkowników skarży się jednak w komentarzach, że nie jest to wcale takie oczywiste. Nie brakuje głosów, że kody są generowane, a konta obciążane, ale przelewy nie docierają do odbiorców.

Użytkownik Igor Wargas pisze "To słabo. Dwa razy płatność mi przeszła, a potwierdzenia zamówienia ni mo", Łukasz Wolski dodaje "Obecnie kody się generują i środki pobierane są z konta ale płatności nie dochodzą do odbiorców. Co zrobić?", a Dominik Majerz informuje "U mnie tak samo płatność za polisę OC przeszła, pieniądze z konta pobrane a przelewy24 podają status transakcji jako nieopłacona".

Śmiało można zakładać, że operator systemu BLIK rozwiąże wszystkie te problemy po opanowaniu awarii, ale aktualnie lepiej wstrzymać się z płatnościami, które nie są niezbędne, bo nie ma gwarancji, że szybko dotrą do odbiorcy.

