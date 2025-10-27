Nowa funkcja Revolut już na horyzoncie. Na razie jest w fazie beta testów, jednak niedługo europejski bank udostępni ją szerokiej grupie klientów w Polsce. Mowa tu o przelewach na telefon BLIK.

Nowość w Revolut, na którą czekali klienci

Revolut potwierdził start nowej usługi: przelewów na telefon BLIK. Aby zacząć korzystać z nowej funkcji, wystarczy zaktualizować aplikację Revolut, wybrać konto PLN i dotknąć ikonki BLIK. Tuż obok kodu będzie widoczne pole przelewy na telefon BLIK. Następne należy wybrać adresata z listy kontaktów lub dodanie nowego, wpisać kwotę przelewu i potwierdzić przelew w aplikacji. Pieniądze już dotarły!

Revolut - przelewy na telefon BLIK Revolut materiały prasowe

Współpraca między Revolut i BLIK jest kontynuowana. Polska to dla nas jeden z kluczowych rynków. Jesteśmy zdeterminowani, by dostarczać Polakom kolejne innowacje finansowe i być dla nich zaufanym partnerem w codziennych finansach

Co to jest BLIK?

Chcesz wykonać natychmiastową i bezpieczną transakcję bez użycia karty płatniczej? Wystarczy, że masz smartfon z dostępem do internetu i aplikację swojego banku, która wygeneruje jednorazowy, 6-cyfrowy kod, ważny przez dwie minuty. W tym czasie możesz przepisać go do strony z płatnością online i błyskawicznie dokonać zapłaty.

BLIK obsługuje nie tylko zakupy online - możesz przesyłać pieniądze do innych użytkowników, którzy także mają BLIKA. Nie musisz znać ich numeru konta, jedynie numer telefonu. I nawet jeśli nie jesteście w tym samym banku, pieniądze dotrą w ciągu kilku sekund.

Jakie banki obsługują płatności BLIK?

Z BLIKA mogą korzystać wszyscy, którzy mają aplikacją mobilną jednego z banków:

Alior Banku,

Banku Millennium,

Santander Bank Polska,

ING Banku Śląskiego,

mBanku,

PKO Banku Polskiego,

Getin Banku,

Noble Banku,

BNP Paribas,

Credit Agricole,

Banku Pekao S.A.,

Banku Citi Handlowym,

Spółdzielczej Grupy Bankowej,

Banku BPS,

Nest Banku,

Banku Pocztowego,

BS Brodnicy,

Banku Ochrony Środowiska S.A.,

Revolut.

