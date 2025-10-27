BLIK w Revolut. Nowy sposób przesyłania pieniędzy bez numeru konta

Revolut rozszerza swoją ofertę o przelewy na telefon BLIK, wzmacniając swoją pozycję na rynku polskim. Dzięki nowej funkcji klienci mogą szybko i wygodnie przesyłać pieniądze, wybierając odbiorcę z listy kontaktów, bez konieczności znajomości jego numeru konta.

Nowa funkcja Revolut już na horyzoncie. Na razie jest w fazie beta testów, jednak niedługo europejski bank udostępni ją szerokiej grupie klientów w Polsce. Mowa tu o przelewach na telefon BLIK.

Nowość w Revolut, na którą czekali klienci

Revolut potwierdził start nowej usługi: przelewów na telefon BLIK. Aby zacząć korzystać z nowej funkcji, wystarczy zaktualizować aplikację Revolut, wybrać konto PLN i dotknąć ikonki BLIK. Tuż obok kodu będzie widoczne pole przelewy na telefon BLIK. Następne należy wybrać adresata z listy kontaktów lub dodanie nowego, wpisać kwotę przelewu i potwierdzić przelew w aplikacji. Pieniądze już dotarły!

Współpraca między Revolut i BLIK jest kontynuowana. Polska to dla nas jeden z kluczowych rynków. Jesteśmy zdeterminowani, by dostarczać Polakom kolejne innowacje finansowe i być dla nich zaufanym partnerem w codziennych finansach
powiedział David Tirado, Vice President Profitability & Global Business, Partner w Revolut.

Co to jest BLIK?

Chcesz wykonać natychmiastową i bezpieczną transakcję bez użycia karty płatniczej? Wystarczy, że masz smartfon z dostępem do internetu i aplikację swojego banku, która wygeneruje jednorazowy, 6-cyfrowy kod, ważny przez dwie minuty. W tym czasie możesz przepisać go do strony z płatnością online i błyskawicznie dokonać zapłaty.

BLIK obsługuje nie tylko zakupy online - możesz przesyłać pieniądze do innych użytkowników, którzy także mają BLIKA. Nie musisz znać ich numeru konta, jedynie numer telefonu. I nawet jeśli nie jesteście w tym samym banku, pieniądze dotrą w ciągu kilku sekund.

Jakie banki obsługują płatności BLIK?

Z BLIKA mogą korzystać wszyscy, którzy mają aplikacją mobilną jednego z banków:

  • Alior Banku,
  • Banku Millennium,
  • Santander Bank Polska,
  • ING Banku Śląskiego,
  • mBanku,
  • PKO Banku Polskiego,
  • Getin Banku,
  • Noble Banku,
  • BNP Paribas,
  • Credit Agricole,
  • Banku Pekao S.A.,
  • Banku Citi Handlowym,
  • Spółdzielczej Grupy Bankowej,
  • Banku BPS,
  • Nest Banku,
  • Banku Pocztowego,
  • BS Brodnicy,
  • Banku Ochrony Środowiska S.A.,
  • Revolut.

