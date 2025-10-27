BLIK w Revolut. Nowy sposób przesyłania pieniędzy bez numeru konta
Revolut rozszerza swoją ofertę o przelewy na telefon BLIK, wzmacniając swoją pozycję na rynku polskim. Dzięki nowej funkcji klienci mogą szybko i wygodnie przesyłać pieniądze, wybierając odbiorcę z listy kontaktów, bez konieczności znajomości jego numeru konta.
Nowa funkcja Revolut już na horyzoncie. Na razie jest w fazie beta testów, jednak niedługo europejski bank udostępni ją szerokiej grupie klientów w Polsce. Mowa tu o przelewach na telefon BLIK.
Nowość w Revolut, na którą czekali klienci
Revolut potwierdził start nowej usługi: przelewów na telefon BLIK. Aby zacząć korzystać z nowej funkcji, wystarczy zaktualizować aplikację Revolut, wybrać konto PLN i dotknąć ikonki BLIK. Tuż obok kodu będzie widoczne pole przelewy na telefon BLIK. Następne należy wybrać adresata z listy kontaktów lub dodanie nowego, wpisać kwotę przelewu i potwierdzić przelew w aplikacji. Pieniądze już dotarły!
Współpraca między Revolut i BLIK jest kontynuowana. Polska to dla nas jeden z kluczowych rynków. Jesteśmy zdeterminowani, by dostarczać Polakom kolejne innowacje finansowe i być dla nich zaufanym partnerem w codziennych finansach
Co to jest BLIK?
Chcesz wykonać natychmiastową i bezpieczną transakcję bez użycia karty płatniczej? Wystarczy, że masz smartfon z dostępem do internetu i aplikację swojego banku, która wygeneruje jednorazowy, 6-cyfrowy kod, ważny przez dwie minuty. W tym czasie możesz przepisać go do strony z płatnością online i błyskawicznie dokonać zapłaty.
BLIK obsługuje nie tylko zakupy online - możesz przesyłać pieniądze do innych użytkowników, którzy także mają BLIKA. Nie musisz znać ich numeru konta, jedynie numer telefonu. I nawet jeśli nie jesteście w tym samym banku, pieniądze dotrą w ciągu kilku sekund.
Jakie banki obsługują płatności BLIK?
Z BLIKA mogą korzystać wszyscy, którzy mają aplikacją mobilną jednego z banków:
- Alior Banku,
- Banku Millennium,
- Santander Bank Polska,
- ING Banku Śląskiego,
- PKO Banku Polskiego,
- Getin Banku,
- Noble Banku,
- BNP Paribas,
- Credit Agricole,
- Banku Pekao S.A.,
- Banku Citi Handlowym,
- Spółdzielczej Grupy Bankowej,
- Banku BPS,
- Nest Banku,
- BS Brodnicy,
- Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- Revolut.