Szybkie przelewy na telefon Blik to usługa, która umożliwia błyskawiczne wysyłanie i odbieranie środków na numer telefonu. Niezbędne w tym przypadku okazuje się zarejestrowanie numeru w aplikacji bankowej - odbierane pieniądze będą wówczas trafiać na rachunek w danym banku.

Nie każdy bank umożliwia korzystanie z wyżej opisanej funkcji, jednak już wkrótce do grona instytucji udostępniających usługę szybkich przelewów ma dołączyć Revolut. Niedawno ów fintech zaktualizował swój regulamin, wprowadzając nowe warunki korzystania z Blika. Z rzeczonych zmian wynika, że w aplikacji ma pojawić się możliwość odbierania i wysyłania szybkich przelewów na telefon Blik.

Co ciekawe, Revolut już teraz umożliwia klientom dokonywanie szybkich przelewów na numer telefonu. Okazuje się jednak, że można to robić tylko w obrębie użytkowników owego banku. Wdrożenie szybkich przelewów Blik umożliwi przesyłanie pieniędzy również do tych osób, które nie korzystają z Revoluta.

Stefan Bogucki, odpowiedzialny za komunikację Revoluta w Polsce, w rozmowie z redakcją portalu cashless.pl oznajmił, że wdrożenie owej funkcjonalności będzie poprzedzone programem pilotażowym. Na początek dostęp do szybkich przelewów prawdopodobnie uzyska jedynie wąskie grono użytkowników Revoluta.

Aktualnie nie został jeszcze podany konkretny termin wprowadzenia nowej funkcji. Nie jest jednak wykluczone, że stanie się to w tym roku. Wiele zależy od wyników wspomnianego programu pilotażowego.

Warto przypomnieć, że w listopadzie ubiegłego roku Revolut wprowadził płatności za pomocą kodu Blik. Jak podaje serwis cashless.pl, po pięciu miesiącach od wdrożenia rzeczonej usługi, została ona aktywowana przez ponad 1 mln klientów.

