Wyprawy, które zmieniły świat. QUIZ o wielkich odkryciach geograficznych
Zanurz się w erę wielkich żeglug i odważnych wypraw - od przylądka Dobrej Nadziei po Pierwsze Okrążenie Ziemi. Sprawdź, ile pamiętasz z czasów, gdy świat stawał się mniejszy i bardziej zrozumiały. Zaczynajmy!
Morza, oceany, nieznane lądy. Przez wieki żeglarze i odkrywcy wypływali ku horyzontom, by rozświetlić mroki nieznanego. Wyprawy łączyły determinację, żeglugę, pomysłowość i ogromne ryzyko. Dzięki nim świat się kurczył - mapy zyskiwały nowe kontury, kultury stawały się bliższe, a historia nabierała globalnego wymiaru.
Jak dobrze znasz czasy wielkich odkryć? Spróbuj swoich sił w naszym trudnym quizie geograficzno-historycznym.