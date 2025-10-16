Wyprawy, które zmieniły świat. QUIZ o wielkich odkryciach geograficznych

Zanurz się w erę wielkich żeglug i odważnych wypraw - od przylądka Dobrej Nadziei po Pierwsze Okrążenie Ziemi. Sprawdź, ile pamiętasz z czasów, gdy świat stawał się mniejszy i bardziej zrozumiały. Zaczynajmy!