Polskie Pendolino chce podbić Europę. Testy u naszych sąsiadów

PKP Intercity rok 2025 z pewnością będzie mogło zaliczyć do udanych. Przewoźnik pobił nowy rekord liczby pasażerów w ujęciu dobowym. Ponadto spółka szykuje się do rozpoczęcia testów Pendolino na torach poza Polską.

Nowe rekord dobowy PKP Intercity

PKP Intercity ustanowiło nowy rekord w skali jednej doby 14 października. Tego dnia pociągami spółki pojechało aż 437 tysięcy osób. To historyczny wynik, który udało się osiągnąć za sprawą specjalnej promocji.

14 października to Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji PKP Intercity przygotowało promocję w postaci biletów za złotówkę, które mogli nabyć uczniowie, studenci oraz nauczyciele. Z tej oferty skorzystało aż 315 tys. podróżnych w młodym wieku.

Poprzedni rekord dobowy PKP Intercity ustanowiło latem. Miało to miejsce 17 sierpnia (ostatni dzień długiego weekendu), kiedy to pociągami spółki pojechało 356,7 tys. pasażerów. Najnowszy wynik mocno podnosi poprzeczkę i trudno stwierdzić, kiedy może zostać pobity.

W ramach ciekawostki warto dodać, że udział uczniów i studentów wśród wszystkich pasażerów przewoźnika w pierwszych 9 miesiącach 2025 r. wyniósł blisko 27 proc. W zeszłym roku było to 26 proc.

PKP Intercity planuje testować Pendolino na torach w Czechach

Pendolino, które wkrótce w Polsce wyjedzie na nowe trasy, jeszcze w tym roku trafi na testy do Czech. Te pociągi PKP Intercity kursują jedynie w kraju. Czy to oznacza, że przewoźnik zamierza je wykorzystać na szlakach poza granicami Polski?

Pociąg Pendolino ma trafić do Czech na testy na podobnej zasadzie, co niemiecki ICE 3neo do Polski. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych tygodni i jest to związane z wypełnieniem zapisów kontraktowych dla homologacji.

Pendolino trafi na testy do Czech, żeby wypełnić zapisania kontraktowe dotyczące homologacji. Na razie nie przewidujemy uruchamiania połączeń obsługiwanych przez Pendolino poza granicami kraju

Tak więc składami Pendolino do Czech prędko nie pojedziemy. Co nie oznacza, że sytuacja może ulec zmianie za kilka lat. Koleje Niemieckie również testują u nas swoje superszybkie pociągi ICE 3neo, choć nie planują obsługiwać nimi tras w Polsce szybciej niż w latach 30. XXI w.

