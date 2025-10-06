Pociągi w Polsce mają za kilka lat jeździć z prędkością ponad 300 km/h. Naszym rynkiem interesują się Koleje Niemieckie (DB), które chcą na rodzime tory wprowadzić własne superpociągi. Jakiś czas temu wspominaliśmy wam, że w okolicy Żmigrodu dostrzeżono skład ICE 3neo produkcji Siemens Mobility. Nie pojawił się tam bez przyczyny.

Niemieckie superpociągi ICE 3neo testowane na torach w Polsce

Sprowadzony do Polski skład ICE 3neo to pociąg, który bierze udział w programie pilotażowym Siemens Mobility na terenie naszego kraju. Testy są już prowadzone od jakiegoś czasu, ale tego superszybkiego składu nie zobaczycie za dnia. Z czego to wynika?

Jak raportuje serwis portal-kolejowy.pl, superpociągi ICE 3neo testowane są w Polsce nocą. Program pilotażowy odbywa się m.in. na Centralnej Magistrali Kolejowej i trwa od dwóch tygodni. Składy jeżdżą wtedy, gdy natężenie ruchu jest zmniejszone. Stąd taka, a nie inna pora przejazdów.

Początkowo testy prowadzone były na torze doświadczalnym we wspomnianym Żmigrodzie. Obecnie przejazdy realizowane są każdej nocy z wyjątkiem z soboty na niedzielę. Pociągi jeździły ostatnio na odcinku Opoczno - Góra Włodowska, a stacjonują w ZNT Kruszewiec Polregio.

Kiedy szybkie pociągi DB zaczną jeździć po Polsce?

Z informacji ujawnionych jakiś czas temu przez Siemens Mobility, które odpowiada za produkcję składów ICE 3neo, wynika, że pociągi muszą przejść odpowiednią homologację. Koleje Niemieckie zakładają, że pojazdy będą mogły zacząć wozić pasażerów w Polsce od 2031 r.

DB chce, aby składy ICE 3neo kursowały na trasie Berlin - Warszawa, ale też do Paryża. W tym celu Koleje Niemieckie muszą je jednak odpowiednio przystosować pod kątem technicznym. Dlatego zdecydowano się na wprowadzenie zmian w 32 z zamówionych od Siemens Mobility pociągach.

DB przeznaczyło na homologację szybkich pociągów pod kątem jazdy w Polsce i Francji dodatkowe 200 mln euro. Jest to część nakładów związanych z integracją kolei w Europie.

''Wydarzenia'': Niezwykły eksponat w Legnicy. Pergamin sprzed 400 lat Polsat News Polsat News