Ogromne zainteresowanie pociągami w Polsce. Rekord za rekordem

Pociągi w Polsce cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem i w ostatnim czasie pada rekord za rekordem. Świadczą o tym nie tylko coraz lepsze wyniki notowane przez PKP Intercity. Z informacji przekazanych przez UTK za lipiec wynika, że polska kolej ma się świetnie w wielu innych obszarach transportu pasażerskiego.

Rekordowy lipiec dla polskiej kolei

Urząd Transportu Kolejowego podsumował lipiec br. i zeszły miesiąc okazał się rekordowy dla polskiej kolei. W podróż pociągami wybrało się ponad 36,6 mln pasażerów! To o 6 proc. (i blisko 2.1 mln osób) więcej w porównaniu do adekwatnego okresu z 2024 r. Z informacji ujawnionych przez UTK wynika, że praca przewozowa przekroczyła barierę 3 mld pasażerokilometrów (4,3 proc. więcej), a eksploatacyjna zamknęła się z wynikiem 19,9 mln pociągokilometrów (wzrost o 9,7 proc.).

Wspomniane wyżej wyniki są w ujęciu lipca najlepsze od co najmniej 2012 r. Warto jednak zauważyć, że względem zeszłego roku nieco spadła średnia odległość pokonywana przez przeciętnego pasażera - do 83,2 km (o 1,3 km mniej).

Lipiec 2025 r. był również lepszy względem bardzo dobrego czerwca. Liczba pasażerów pociągów była o ponad 0,5 mln większa, a praca przewozowa wzrosła o 333,4 mln pasażerokilometrów, co przełożyło się na wzrost w wysokości 12,3 proc.

Polacy wybierają pociągi coraz częściej

Pierwsze siedem miesięcy br. polska kolej pasażerska zamyka z liczbą blisko 250 mln podróżnych (ponad 247,9 mln osób). Jest to o 5,5 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem 2024 r.

Rok 2025 będzie dla wielu przewoźników w Polsce rekordowy. PKP Intercity przewiezie do końca br. ponad 80 mln pasażerów, co będzie najlepszym wynikiem w ujęciu 12 miesięcy w całej historii spółki. W zeszłym roku firma przewiozła 78,5 mln podróżnych.

Oczywiście coraz lepsze wyniki polskiej kolei pociągają za sobą konieczność rozwoju i realizowania kolejnych inwestycji. Obecnie odbywają się prace związane z infrastrukturą w wielu miejscach kraju. Dobrym przykładem jest projekt Podłęże - Piekiełko, który znacząco skróci czasy przejazdów pociągów pomiędzy miastami w Małopolsce, a przy okazji powstaje tam tunel długi na blisko 4 km.

