Polska rakieta Perun gotowa do startu. Wyniesie w kosmos nietypowy ładunek
Perun to polska rakieta opracowana przez SpaceForest, której lot odbędzie się jesienią. Konstrukcja przeszła testy i jest w zasadzie gotowa do startu. Rakieta zabierze w kosmos nietypowy ładunek. Na miejsce startu wybrano poligon w Ustce i będzie to pierwszy orbitalny lot naukowy przeprowadzony na terenie Polski.
SpaceForest pracuje nad rakietą Perun od kilku lat. Konstrukcja szykowana jest do bardzo ważnej misji, którą będzie pierwszy naukowy start suborbitalny zrealizowany w Polsce. W ładowni znajdzie się nietypowa zawartość w postaci kultur mikroorganizmów i nasion.
Polska rakieta Perun zabierze w kosmos nasiono i kultury mikroorganizmów
Pierwsza misja naukowa rakiety Perun organizowana jest przez SpaceForest we współpracy z różnymi partnerami, którzy dostarczą ładunki badawcze. Te następnie zostaną wystrzelone w kosmos.
Jednym z projektów naukowych jest mikroSCO firmy AstroFarms z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Zakłada on wysłanie kultur mikroorganizmów kombuczy SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast). Jest to połączenie bakterii i grzybów, które mają zastosowanie podczas procesu fermentacji. Następnie zostaną one poddane testom i ocenie w warunkach mikrograwitacji.
Naszą misją jest tworzenie biotechnologii, które wspierają przyszłe misje kosmiczne, w tym zdrowie i bezpieczeństwo astronautów. Dlatego zleciliśmy studentom badania nad mikroorganizmami kombuczy
"W efekcie mamy kolekcję szczepów pełniących kluczowe funkcje - od produkcji celulozy po wytwarzanie związków terpenowych. Teraz chcemy sprawdzić, jak ich potencjał można wykorzystać w kosmosie" - dodaje Łukasz Szydłowski z AstroFarms.
Polska rakieta Perun wyniesie w kosmos także nasiona firmy TORAF z Maciejowa. Będą to m.in. specjalne mieszanki na kiełki czy nasiona odmiany rzodkiewki o nazwie Flamboyant 3. Badanie pozwoli sprawdzić wpływ warunków kosmicznych na kiełkowanie czy dalszy wzrost. Kolejne analizy będą prowadzone w laboratoriach na Ziemi.
Pierwszy naukowy lot suborbitalny z Polski
Rakieta Perun będzie pierwszą, która zostanie wykorzystana w naukowym locie suborbitalnym mającym start na terenie Polski. Nastąpi to jesienią, a na miejsce wystrzelenia wybrano Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce.
Projekt rakiety wspierany jest z funduszy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), która przeznaczyła na ten cel 2,4 mln euro. W ramach finansowania SpaceForest zobligowało się do przeprowadzenia czterech lotów na wysokości do 50 km, 80 km, 100 km i 150 km.
SpaceForest przeprowadziło pierwszy start Peruna w 2023 r. Wtedy rakieta poleciała na wysokość 22 km. Wystrzelenie również odbyło się na terenie poligonu w Ustce. Potem konstrukcja opadła na spadochronach i wpadła do Bałtyku.
Perun to rakieta suborbitalna, która ma 11 m wysokości. Jej startowa masa to 970 kg. SpaceForest wierzy, że jego konstrukcja pozwoli docelowo wynosić w kosmos ładunki o masie do 50 kg na wysokość 150 km.
