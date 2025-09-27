SpaceForest pracuje nad rakietą Perun od kilku lat. Konstrukcja szykowana jest do bardzo ważnej misji, którą będzie pierwszy naukowy start suborbitalny zrealizowany w Polsce. W ładowni znajdzie się nietypowa zawartość w postaci kultur mikroorganizmów i nasion.

Polska rakieta Perun zabierze w kosmos nasiono i kultury mikroorganizmów

Pierwsza misja naukowa rakiety Perun organizowana jest przez SpaceForest we współpracy z różnymi partnerami, którzy dostarczą ładunki badawcze. Te następnie zostaną wystrzelone w kosmos.

Jednym z projektów naukowych jest mikroSCO firmy AstroFarms z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. Zakłada on wysłanie kultur mikroorganizmów kombuczy SCOBY (Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast). Jest to połączenie bakterii i grzybów, które mają zastosowanie podczas procesu fermentacji. Następnie zostaną one poddane testom i ocenie w warunkach mikrograwitacji.

Naszą misją jest tworzenie biotechnologii, które wspierają przyszłe misje kosmiczne, w tym zdrowie i bezpieczeństwo astronautów. Dlatego zleciliśmy studentom badania nad mikroorganizmami kombuczy

"W efekcie mamy kolekcję szczepów pełniących kluczowe funkcje - od produkcji celulozy po wytwarzanie związków terpenowych. Teraz chcemy sprawdzić, jak ich potencjał można wykorzystać w kosmosie" - dodaje Łukasz Szydłowski z AstroFarms.

Polska rakieta Perun wyniesie w kosmos także nasiona firmy TORAF z Maciejowa. Będą to m.in. specjalne mieszanki na kiełki czy nasiona odmiany rzodkiewki o nazwie Flamboyant 3. Badanie pozwoli sprawdzić wpływ warunków kosmicznych na kiełkowanie czy dalszy wzrost. Kolejne analizy będą prowadzone w laboratoriach na Ziemi.

Pierwszy naukowy lot suborbitalny z Polski

Rakieta Perun będzie pierwszą, która zostanie wykorzystana w naukowym locie suborbitalnym mającym start na terenie Polski. Nastąpi to jesienią, a na miejsce wystrzelenia wybrano Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce.

Projekt rakiety wspierany jest z funduszy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), która przeznaczyła na ten cel 2,4 mln euro. W ramach finansowania SpaceForest zobligowało się do przeprowadzenia czterech lotów na wysokości do 50 km, 80 km, 100 km i 150 km.

SpaceForest przeprowadziło pierwszy start Peruna w 2023 r. Wtedy rakieta poleciała na wysokość 22 km. Wystrzelenie również odbyło się na terenie poligonu w Ustce. Potem konstrukcja opadła na spadochronach i wpadła do Bałtyku.

Perun to rakieta suborbitalna, która ma 11 m wysokości. Jej startowa masa to 970 kg. SpaceForest wierzy, że jego konstrukcja pozwoli docelowo wynosić w kosmos ładunki o masie do 50 kg na wysokość 150 km.

