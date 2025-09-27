Spis treści: Dlaczego Zamek Ogrodzieniec to świetne miejsce na jednodniową wycieczkę? Zamek z bogatą historią, która wprawia w osłupienie Co zobaczyć w trakcie jednodniowego wypadu? Gdzie na wycieczkę jednodniową, jeśli nie sam Ogrodzieniec?

Dlaczego Zamek Ogrodzieniec to świetne miejsce na jednodniową wycieczkę?

Jeśli szukasz pomysłu na miejsce na jednodniową wycieczkę, Ogrodzieniec jest wart rozważenia ze względu na bardzo dogodne położenie i liczne atrakcje - zarówno w samym zamku, jak i okolicy.

Dojazd - z Krakowa czy Katowic dotrzesz tu w niecałą godzinę, a z Warszawy w około dwie i pół. To oznacza, że nie trzeba zrywać się bladym świtem, żeby cieszyć się całym dniem.

Widoki - panorama Jury Krakowsko-Częstochowskiej z murów zamku robi wrażenie nawet na tych, którzy widzieli już niejedno. To przestrzeń, która daje oddech i relaksuje.

Parku Miniatur czy wspiąć się na Górę Birów, gdzie czeka rekonstrukcja grodu. Atrakcje dodatkowe - poza zwiedzaniem ruin zamku możesz pospacerować po okolicznych szlakach, zajrzeć do, gdzie czeka rekonstrukcja grodu.

W jednym miejscu zaspokajane są różne potrzeby, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Znajdziesz tu kawał historii, będziesz obcować z naturą i cieszyć się ciekawymi rozrywkami.

Zamek z bogatą historią, która wprawia w osłupienie

Nie każdy zamek ma takie opowieści na koncie. Zamek Ogrodzieniec, wzniesiony w XIV wieku przez ród Włodków Sulimczyków, był świadkiem najazdów, pożarów i burzliwych dziejów Polski. Przechodził w ręce Bonerów, Firlejów i innych znamienitych rodzin. Dziś to ruina, ale w pełni nadająca się do zwiedzania i oglądania, w której można poczuć dawnego ducha i wyjątkowy klimat. Tutaj łatwo wyobrazić sobie rycerzy przygotowujących się do bitwy czy damy wyglądające z okien zamkowej wieży. Można też poczuć się jak… na planie filmowym. Czy wiesz, że na terenie zamku Ogrodzieniec kręcono sceny do serialu "Wiedźmin"?

Jest też legenda, która dodaje dreszczyku: podobno w nocy po murach przechadza się Czarny Pies - duch dawnego właściciela, który nie był zbyt łaskawy dla swoich poddanych. Jeśli więc lubisz miejsca z odrobiną tajemnicy, to Ogrodzieniec da Ci więcej niż po prostu piękne widoki.

Zamek Ogrodzieniec jest wykorzystywany jako plan zdjęciowy 123RF/PICSEL

Co zobaczyć w trakcie jednodniowego wypadu?

Żeby Twój jednodniowy wypad do Ogrodzieńca był udany, warto zaplanować trasę zwiedzania. Najlepiej zacząć od zamku, choć to dopiero początek atrakcji:

Ruiny Zamku Ogrodzieniec - zwiedzanie obejmuje m.in. d ziedziniec, wieże widokowe i podziemia . Widok z najwyższych punktów zapiera dech w piersiach.

Park Miniatur - tu zobaczysz wszystkie zamki na Szlaku Orlich Gniazd w miniaturowej wersji . Świetne miejsce, żeby zaplanować kolejne wycieczki.

Góra Birów - kilkanaście minut spaceru i jesteś przy rekonstrukcji drewnianego grodu , który pokazuje, jak wyglądało życie na jurajskich wzgórzach przed budową murowanych zamków.

nowa ścieżka rowerowa przy Pustyni Błędowskie j. Szlaki piesze i rowerowe - okolica to raj dla fanów trekkingu i jazdy na rowerze. Jurajskie ostańce i lasy tworzą krajobraz, który naprawdę trudno zapomnieć. Zdecydowanie warta odwiedzenia jestj.

Atrakcje dla dzieci - w sezonie działają tu także parki tematyczne, np. park rozrywki, tor saneczkowy, czy dom strachów, które potrafią zająć najmłodszych na długie godziny.

Gdzie na wycieczkę jednodniową, jeśli nie sam Ogrodzieniec?

Może się zdarzyć, że Ogrodzieniec już znasz. Albo przyjedziesz tu na jeden dzień, ale jednak stwierdzisz, że chcesz zostać dłużej. Na szczęście cała Jura Krakowsko-Częstochowska to kopalnia pomysłów na szybkie wypady oraz przedłużone weekendy. Kilka propozycji:

Zamek w Ojcowie - mniejszy, ale urokliwy, z pięknymi szlakami Ojcowskiego Parku Narodowego wokół.

Pieskowa Skała - zamek królewski, w którym można zwiedzić wnętrza i obejrzeć słynną Maczugę Herkulesa.

Zamek w Bobolicach i Mirów - dwa bliźniacze zamki oddalone od siebie o kilkanaście minut spaceru. Jeden odrestaurowany, drugi w ruinie - kontrast, który robi wrażenie.

Odrestaurowany zamek w Rabsztynie.

O ruiny zadbano, udało się doprowadzić do częściowej rekonstrukcji. Dziś zamek Rabsztyn to jeden z najciekawszych obiektów na Szlaku Orlich Gniazd. Waraciła - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wikimedia Commons

Wszystkie te miejsca możesz odwiedzić w ciągu jednego dnia, jeśli wyruszysz rano i masz ochotę na intensywną przygodę. Na dłuższą wycieczkę warto wybrać się przejazdem przez cały Szlak Orlich Gniazd, zahaczając także o duże miasta, jak Kraków, czy Częstochowa.

Ogrodzieniec to nasza dzisiejsza propozycja dla osób zastanawiających się, gdzie pojechać na wycieczkę jednodniową z dziećmi albo znajomymi. Miejsce jest magiczne o każdej porze roku, choć jesienią ma szczególny urok. Ruiny ogromnego zamku leżące wśród zieleni zmieniającej się w czerwienie, brązy, żółcie, z mgiełką unoszącą się znad pól i widokami aż po horyzont potrafi w sobie rozkochać i zostaje w pamięci na długo - choć to przecież tylko jednodniowy wypad.

