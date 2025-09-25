Spis treści: Co to jest hotspot i czy w pociągach Intercity jest WiFi? Jak połączyć się z internetem w pociągu? Czy jest hasło?

Co to jest hotspot i czy w pociągach Intercity jest WiFi?

Hotspot publiczny to punkt dostępu do internetu, który znajduje się w ogólnodostępnych miejscach (na przykład kawiarniach, hotelach, centrach handlowych, na lotniskach czy w bibliotekach). Umożliwia korzystanie z sieci w sytuacji, gdy znajdujemy się poza domem.

Z hotspota publicznego możemy również skorzystać w większości pociągów Intercity. W marcu ubiegłego roku PKP Intercity poinformowało na swojej stronie o produkcyjnym uruchomieniu nowo opracowanego systemu WiFiX. Jak czytamy w artykule udostępnionym w witrynie przewoźnika, zadaniem rzeczonego systemu jest: "dostarczanie informacji potrzebnych do monitorowania i sprawnej obsługi systemów Wi-Fi dostępnych dla pasażerów".

WiFi w pociągu stanowi nieocenioną pomoc, gdy nie mamy sygnału sieci komórkowej, a chcemy skorzystać z internetu. Warto jednak wspomnieć, że w wielu pociągach PKP Intercity obecne są tak zwane repeatery. Rzeczone urządzenia to nic innego jak wzmacniacze sygnału, które umożliwiają lepszy zasięg.

Jak połączyć się z internetem w pociągu? Czy jest hasło?

W większości przypadków, w trakcie podróży pociągiem Intercity istnieje możliwość połączenia się z siecią WiFi. To bardzo pomocna funkcjonalność, która pozwala nam zrelaksować się w trakcie podróży poprzez surfowanie po internecie lub oglądanie ulubionych filmów i seriali za pośrednictwem serwisów streamingowych.

W jaki sposób można połączyć się z internetem w pociągu? Wystarczy z listy sieci wybrać tę o nazwie "Intercity WiFi" i połączyć się z nią. W trakcie połączenia powinna otworzyć się strona PKP Intercity, na której dostępny będzie regulamin usługi, który należy zaakceptować. Po tym fakcie urządzenie powinno połączyć się z WiFi. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zapytać o pomoc konduktora.

Przeważnie do połączenia się z internetem w pociągu Intercity nie potrzeba hasła. Konieczne okazuje się jednak wcześniej wspomniane zaakceptowanie regulaminu. W przeciwnym razie korzystanie z WiFi nie będzie możliwe.

Co ciekawe, bezprzewodowy internet jest dostępny w niektórych zmodernizowanych składach Przewozów Regionalnych Polregio. Jak wynika z informacji podanych na stronie rynek-kolejowy.pl, pasażerowie mogą korzystać z internetu w pociągach REGIOekspres "Mewa" oraz "Warta".

Puszysty chlebek bananowy w AirFryer? Sprawdzam! Content Studio