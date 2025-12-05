Wrocławscy studenci z Koła Naukowego KoNaR próbują dokonać czegoś, co udało się tylko raz w historii. Mowa o projekcie niewielkiej łodzi bezzałogowej (o długości do 2,4 metra), która będzie w stanie przepłynąć Ocean Atlantycki. Dotychczas cel udało się osiągnąć tylko norweskiej firmie Offshore Sensing i miało to miejsce w 2018 r. Polacy z Politechniki Wrocławskiej wierzą, że im również uda się tego dokonać.

Bezzałogowa łódź robotyczna studentów Politechniki Wrocławskiej zwodowana

Studenci z Politechniki Wrocławskiej podjęli się trudnego zadania w ramach Microtransat ogłoszonego w 2005 r. i zbudowali niewielką łódź robotyczną, która jest zasilana energią odnawialną. Została ona zwodowana 2 grudnia (o godzinie 17:00) na południowym wybrzeżu hiszpańskiej wyspy La Palma.

Studenci Politechniki Wrocławskiej z Koła Naukowego KoNaR i ich robotyczna łódź bezzałogowa. materiały prasowe

Łódź robotyczna jest niewielka, bo ma około metra długości. Jej kadłub wykonano z 1,5-mm stali. Studenci z Koła Naukowego KoNaR umieścili w niej żagiel z włókna szklanego. To oznacza, że podróż będzie możliwa tylko z wiatrem. Z drugiej strony zapewni bezawaryjność konstrukcji. Za stateczność zadbają odpowiednie płetwy, które uniemożliwią przewrócenie łodzi. Skąd pomysł na taki projekt?

Dotychczas zajmowaliśmy się budowaniem robotów turniejowych, ale w kole mamy też wielu żeglarzy, dlatego uznaliśmy, że warto połączyć te zainteresowania i tak powstał projekt PassAt

"Nazwa pochodzi od określenia stałego, ciepłego wiatru wiejącego w strefie międzyzwrotnikowej w kierunku równika, ale też jest połączeniem słów pass, czyli pokonać i At, czyli skrótu od Oceanu Atlantyckiego" - dodaje.

Łódź robotyczna PassAt ma przepłynąć Ocean Atlantycki

Studenci z Politechniki Wrocławskiej wierzą, że ich łódź robotyczna będzie w stanie przepłynąć Ocean Atlantycki. Rejs rozpoczyna się u wybrzeży Hiszpanii, a przystankiem docelowym są Karaiby. Dotychczas w ramach wyzwania Microtransat próbowano tego dokonać ponad 30 razy, ale tylko jeden rejs zakończył się sukcesem.

Bezzałogowa łódź ma również komputer pokładowy, który do zasilania wykorzysta energię elektryczną. Dostarczą ją niewielkie panele słoneczne w liczbie ośmiu sztuk. Tak powstała energia będzie magazynowana w czterech bankach.

Jak długo łódź robotyczna będzie płynąć na Karaiby? Wszystko zależy od warunków wiatru. Studenci z Politechniki Wrocławskiej zakładają, że podróż potrwa od dwóch do pięciu miesięcy. Można ją śledzić na stronie projektu pod adresem passatboat.pl.

Kiedy atakuje cię własne ciało. Toczeń i inne choroby autoimmunologiczne © 2025 Associated Press