Prototyp został stworzony w ramach pracy licencjackiej i udokumentowany w dwuminutowym nagraniu, które zachwyciło zarówno twórców, jak i obserwatorów. Kluczem do sukcesu jest system śmigieł o zmiennym skoku, który pozwala dostosować kąt łopatek do warunków powietrznych lub wodnych.

W powietrzu śmigła pracują z wyższym kątem, by generować ciąg, natomiast pod wodą skok jest niższy, co redukuje opór i zwiększa efektywność. Dodatkowo system umożliwia generowanie ujemnego ciągu, co znacząco ułatwia manewrowanie w ciasnych przestrzeniach podwodnych.