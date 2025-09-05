Teleskop Webba odkrył dziwny dysk wokół gwiazdy. To może obalić teorię

Krzysztof Sulikowski

Naukowcy z Uniwersytetu w Sztokholmie dokonali przy użyciu Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba interesującego odkrycia. Zaobserwowali dziwny dysk protoplanetarny o niespodziewanie wysokiej zawartości dwutlenku węgla w odległości blisko 53 kwadrylionów kilometrów od Ziemi. Ten niezwykły skład chemiczny kwestionuje teorie o tworzeniu się planet. Co dokładnie dzieje się w tym odległym regionie NGC 6357 i dlaczego może to mieć duże znaczenie dla ludzkości?

Mgławica NGC 6357 w konstelacji Skorpiona. Teleskop Webba odkrył w tym regionie dziwny dysk protoplanetarny
Mgławica NGC 6357 w konstelacji Skorpiona. Teleskop Webba odkrył w tym regionie dziwny dysk protoplanetarnyNASA domena publiczna

Spis treści:

  1. Teleskop Webba odkrył dysk wokół odległej gwiazdy. Ma niespotykany skład chemiczny
  2. Kwadryliony kilometrów od Ziemi. Czy te obce planety nadają się do zamieszkania?

Teleskop Webba odkrył dysk wokół odległej gwiazdy. Ma niespotykany skład chemiczny

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) zaobserwował w odległej Mgławicy Wojna i Pokój (Mgławicy Homar) niespotykanie bogaty w CO₂ dysk Herbiga (XUE 10) wokół gwiazdy. To właśnie skład chemiczny przykuł uwagę naukowców z Uniwersytetu w Sztokholmie. Zwykle bowiem takie dyski planetotwórcze w Drodze Mlecznej zawierają duże ilości pary wodnej. "W istocie woda jest tak rzadka w tym systemie, że jest ledwo wykrywalna - to dramatyczny kontrast wobec tego, co zwykle obserwujemy" - podkreślają autorzy badania.

Takie protoplanetarne dyski materii powstają z obłoku gazu, w którym zanurzone są początkowo nowo powstałe gwiazdy. Z nich mogą tworzyć się nowe planety. Dotychczasowe teorie - a dokładniej konwencjonalne modele formacji planet - opisują zachowanie takich dysków.

Z reguły zimna, bogata w lód wodny materia z ich krańców wędruje bliżej gorącego środka, gdzie ten lód przechodzi sublimację i obserwowana jest para wodna. Webb zaobserwował tymczasem niezwykle wysokie stężenie dwutlenku węgla. Zrobił to przy wykorzystaniu MIRI (Mid-Infrared Instrument), instrumentu wyposażonego w kamerę i spektrograf do rejestracji światła w zakresie średniej podczerwieni (4,9 do 28,8 μm) widma elektromagnetycznego.

Co spowodowało ten dziwny skład chemiczny dysku? Astronomowie mają pewną hipotezę. "Tak wysoka zawartość dwutlenku węgla w strefie formowania się planety jest niespodziewana. Wskazuje to na możliwość, że intensywne promieniowanie ultrafioletowe - z gwiazdy macierzystej lub sąsiadujących masywnych gwiazd - zmienia kształt chemiczny dysku". Promieniowanie to jest nawet 10razy silniejsze niż w Układzie Słonecznym.

Kwadryliony kilometrów od Ziemi. Czy te obce planety nadają się do zamieszkania?

Dane z JWST/MIRI pokazały coś jeszcze. Widać w nich wyraźnie, że w dysku występują rzadkie warianty izotopowe CO₂, wzbogacone o izotop węgla 13C lub izotopy tlenu 17O i 18O. "Te izotopologie mogą oferować istotne przesłanki dla zadawanych od dawna pytań o niezwykłe izotopowe odciski palca znajdywane w meteorytach i kometach - reliktach formowania się naszego własnego Układu Słonecznego" - wyjaśniają astronomowie.

Warto przy tym podkreślić, jak daleko od Ziemi dokonano tego odkrycia. Choć oczywiście sam Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba krąży wokół Słońca w pobliżu punktu L2 (ok. 1,5 mln km od Ziemi), to zaobserwował ów dysk w regionie oddalonym o 53 kwadryliony kilometrów (1,7 kiloparseka). Jest to mgławica NGC 6357 w Gwiazdozbiorze Skorpiona. Dlaczego właśnie jej przyglądali się naukowcy? To część programu eXtreme UV Environments (XUE), który ma na celu zbadanie właściwości fizycznych i chemicznych znajdujących się tam 12 dysków protoplanetarnych. Naukowcy badają je również pod kątem ewentualnej przydatności planet do zamieszkania.

"Ujawnia to, jak środowiska ekstremalnie radiacyjne - powszechne w regionach formowania się masywnych gwiazd - mogą wpłynąć na bloki budulcowe planet. Jako że większość gwiazd i prawdopodobnie większość planet formuje się w takich regionach, zrozumienie tych efektów jest kluczowe dla zrozumienia różnorodności atmosfer planet i ich potencjału do zamieszkania" - komentuje współautorka badania, Maria-Claudia Ramirez-Tannus z Max Planck Institute for Astronomy w Heidelbergu.

Źródło: J. Frediani, A. Bik, M. Claudia Ramírez-Tannus et al. The CO2-rich terrestrial planet-forming region of an externally irradiated Herbig disk. Astronomy & Astrophysics, 701 (2025) A14. https://doi.org/10.1051/0004-6361/202555718

