Dawne dyski protoplanetarne istniały dłużej niż sądzono

W 2003 roku teleskop Hubble'a dostarczył dowodów na istnienie masywnej planety wokół wyjątkowo starej gwiazdy. Jej wiek niemal dorównuje wiekowi Wszechświata. To odkrycie było zaskakujące, ponieważ gwiazdy powstałe we młodym Wszechświecie zawierały zaledwie śladowe ilości cięższych pierwiastków, takich jak chociażby węgiel czy żelazo. Te właśnie elementy niezbędne są do budowy planet, co stawiało pod znakiem zapytania dotychczasowe teorie o formowaniu się układów planetarnych.