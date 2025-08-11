Dlaczego wyłączają nadajniki? Planowe prace

Bardzo często wyłączenia sygnału TV to nie awarie, a zaplanowane prace techniczne. Emitel, operator telewizji naziemnej w Polsce, regularnie przeprowadza konserwacje nadajników. Mogą one skutkować chwilowym brakiem sygnału, zwłaszcza w wybranych godzinach porannych i dopołudniowych, kiedy telewizję ogląda stosunkowo niewiele osób. Czasem jednak planowane wyłączenia sygnału przypada na popołudnie, kiedy zasiadamy do oglądania ulubionego serialu lub wiadomości. Wbrew pozorom, nie jest to błąd, lecz działanie zaplanowane z wyprzedzeniem i ogłaszane publicznie.

Harmonogram planowych przerw w telewizji naziemnej od 12 do 18 sierpnia 2025

Emitel ma obowiązek publicznego informowania o działaniach, które będą skutkowały przerwami w sygnale nadawania telewizji naziemnej. Mowa oczywiście o tych, które zostały zaplanowane. Gdzie i kiedy nie będzie można oglądać telewizji naziemnej w nadchodzącym tygodniu?

12 sierpnia (wtorek)

Jelenia Góra / Śnieżne Kotły: Wyłączone kanały z MUX 1 (TV TRWAM, TTV, Stopklatka TV) od 08:00 do 18:00;

Bogatynia / g. Wysoka: Brak sygnału MUX 8 (wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc TV, TV Republika, NOWA TV, WP) w godzinach 08:00-14:00;

Czeremcha‑Wieś: Przerwa w MUX 3 (TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info, TVP Historia, TVP Sport HD) między 08:00 a 14:00;

Konin / Żółwieniec, Ogrodzieniec i Bolewice: Czasowe wyłączenia usług telewizyjnych: Ogrodzieniec: przerwa w MUX 3 (TVP‑kanały) od 09:00 do 15:00;

Bolewice: MUX 3 (TVP), od 09:00 do 15:00.

13 sierpnia (środa)

Kalisz / Chełmce: Przerwa w MUX 3 (TVP‑kanały) i MUX 8 (wPolsce24, METRO, Zoom TV, ViDoc, TV Republika, NOWA TV, WP) od 08:00 do 14:00;

Przemyśl / Tatarska Góra: Czasowe wyłączenia MUX 1 (TV TRWAM, Antena HD, TTV, Stopklatka TV) - 08:00-14:00.

14 sierpnia (czwartek)

Świnoujście / ul. Chrobrego: Przerwa w MUX 3 (kanały TVP) w godzinach 08:00-11:00.

Dobra wiadomość na nadchodzący tydzień jest taka, że w dniach 15-18 sierpnia Emitel nie planuje żadnych wyłączeń sygnału telewizji naziemnej. W weekend będzie można zatem spokojnie obejrzeć serial, wiadomości czy mecz ligowy.

Co możesz zrobić, gdy zniknie sygnał telewizji naziemnej?

Jeśli twój region znajduje się na powyższej liście, w razie wyłączeń, nie rób nic, gdy sygnał zniknie. Pojawi się ponownie po kilkudziesięciu minutach lub kilku godzinach. Jesli natomiast twoja miejscowość nie jest objęta planowanym wyłączeniem, a telewizja naziemna nie działa, najpierw sprawdź połączenia i ustawienia anteny, a następnie wykonaj ponowne strojenie kanałów. W tym celu wejdź w menu ustawień telewizora, znajdź sekcję "Nadawanie" lub "Konfiguracja" i uruchom opcję "Strojenie" lub "Automatyczne wyszukiwanie kanałów". Posprawdzaj, czy wszystkie kable i łącza są odpowiednio podłączone. Jeśli to nie skutkuje, skontaktuj się z fachowcem, który zdiagnozuje i usunie problem.

Źródło: emi.emitel.pl

