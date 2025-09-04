IFA 2025 w Berlinie. Sztuczna inteligencja w domu.

Sztuczna inteligencja nie jest już tylko domeną smartfonów. Potwierdzają to targi IFA 2025 w Berlinie, które potrwają do 9 września. Podczas dużej imprezy z elektroniką w stolicy Niemiec prezentowane są liczne produkty z kategorii AGD, w tym lodówki, pralki czy piekarniki oraz telewizory i sprzęt audio, gdzie nie brakuje funkcji z zakresu AI.

Samsung z kampanią SmartThings Meets AI Home

Samsung jest jednym z największych wystawców tegorocznych targów IFA 2025. Na stoisku firmy w Berlinie będzie można oglądać całą gamę produktów. Również sprzęt AGD, gdzie sztuczna inteligencja rozgościła się na dobre. Inteligentne lodówki, pralki czy piekarniki. Funkcji AI tu nie brakuje.

Samsung rozwija własną platformę do obsługi domu inteligentnego. Przed startem targów IFA 2025 Koreańczycy ogłosili kampanię "SmartThings Meets AI Home". W ten sposób firma chce pokazać liczne zalety AI we własnych produktach dla domu inteligentnego, które ułatwiają oraz uprzyjemniają codzienne życie użytkowników na całym świecie.

Sztuczna inteligencja w produktach AGD marki LG

LG idzie w ślady Samsunga i również stawia we własnym ekosystemie urządzeń AGD na sztuczną inteligencję. Podczas targów IFA 2025 w Berlinie Koreańczycy chwalą się rozwiązaniem o nazwie FURON. Co to takiego?

LG FURON to specjalny agent AI do zarządzania domem inteligentnym. LG materiały prasowe

FURON to specjalny agent AI, który ma spełnić duże ambicje LG z zakresu obsługi domu inteligentnego. Współpracuje on z platformą marki oraz podłączonymi do niej urządzeniami Smart Home i jak twierdzi firma, jest "dyrygentem całej orkiestry" połączonych sprzętów w domu. Podczas imprezy w stolicy Niemiec producent prezentuje również LG ThinQ ON, czyli "zaawansowany system domowy z AI, który pełni funkcję centralnego węzła rozwijającego się ekosystemu".

Ooni prezentuje piekarnik do pizzy ze sztuczną inteligencją

Zrobienie dobrego ciasta na pizzę jest wyzwaniem. Z pomocą przychodzi nowy sprzęt marki Ooni, który będzie prezentowany na stoisku producenta w Berlinie. Jest to specjalny piekarnik do wypiekania ciasta, który wspomagany jest przez sztuczną inteligencję.

Ooni Volt 2 to inteligentny piekarnik do wypiekania ciasta do pizzy z funkcjami AI. Ooni materiały prasowe

Inteligentny piec Ooni Volt 2 został wyposażony w funkcję Pizza Intelligence, która odpowiada za adaptacyjne wypiekanie ciasta w odpowiedniej temperaturze oraz przez zadany czas. Urządzenie pozwala piec placki o średnicy do 33 cm i jest na tyle małe, że zmieści się na blacie.

Nowa gama produktów Philips Hue dla domu inteligentnego

W trakcie targów IFA 2025 prezentowane są także nowości Philips Hue. Producent zabrał do Berlina całą gamę nowych produktów, które mają pozwolić mu na lepszą rywalizację z konkurencją - od inteligentnego oświetlenia, przez dzwonek do drzwi i na nowej centrali Hue Bridge Pro skończywszy.

Nowe oświetlenie jest tańsze i zapewnia obsługę Matter over Thread. Centrala Hue Bridge Pro ma kosztować 89,99 euro i stanowi pierwszą taką aktualizację mostka od 10 lat. Natomiast Hue Secure to pierwszy dzwonek inteligentny w ofercie marki, który trafi do sprzedaży w październiku za 169 dolarów. Na uwagę zasługuje też współpraca z Sonosem, co pozwoli na kontrolowanie przez głośniki tej firmy oświetlenia Hue.

Oficjalna prezentacja nowych produktów Philips Hue odbędzie się podczas konferencji w Berlinie, która rozpocznie się 4 września o godzinie 18:45.

"Wydarzenia": Przepłynęli 2,5 tysiąca mil morskich Polsat News Polsat News