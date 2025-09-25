Artemis 2 to pierwszy lot załogowy na Księżyc od ponad 50 lat. NASA ujawniła, że planuje wysłać w kierunku Srebrnego Globu czwórkę własnych astronautów i ma to nastąpić w lutym 2026 r. Wiemy, że w misji zostanie wykorzystana kapsuła załogowa Orion. Teraz poznajemy jej nazwę.

Orion "Integrity" kapsułą załogową dla misji Artemis 2 na Księżyc

NASA w środę zorganizowała w Centrum Kosmicznym Johnsona specjalną konferencję, w której udział wzięli astronauci misji Artemis 2. W trakcie wydarzenia ujawniono nazwę dla kapsuły załogowej Orion, która zabierze ludzi w okolice Księżyca po raz pierwszy od ponad pół wieku (od czasu misji Apollo 17 z 1972 r.).

Nazwa dla kapsuły Orion została wybrana (według dotychczasowej tradycji) przez załogę. Astronauci misji Artemis 2 nazwali ją "Integrity". Skąd pomysł na właśnie taką nazwę? NASA wyjaśniła to w oświadczeniu.

Nazwa "Integrity" symbolizuje zaufanie, szacunek, szczerość i pokorę całej załogi oraz wielu inżynierów, techników, naukowców, planistów i marzycieli, niezbędnych do powodzenia misji

"Nazwa ta nawiązuje również do szeroko zakrojonego, zintegrowanego wysiłku - od ponad 300 tys. komponentów statku kosmicznego po tysiące ludzi na całym świecie, którzy muszą połączyć siły, aby dotrzeć na Księżyc i z powrotem, zainspirować świat i wyznaczyć kurs na długoterminową obecność na Księżycu" - dodaje NASA.

Statek Orion poleciał w kierunku Księżyca tylko raz

Orion to kapsuła załogowa, którą NASA opracowała we współpracy z Lockheed Martin. Statek ten dotychczas odbył tylko jedną misję w kosmos - w ramach lotu Artemis 1 w 2022 r. Pojazd poleciał w okolice Srebrnego Globu bez załogi, bo agencja chciała go sprawdzić w akcji bez narażania ludzi.

Kapsuła załogowa Orion "Integrity", która zabierze astronautów NASA w misji Artemis 2 na Księżyc. Lockheed Martin materiały prasowe

Kapsuła Orion "Integrity" została dostarczona do centrum NASA wcześniej w tym roku i latem astronauci misji Artemis 2 mogli do niej po raz pierwszy wsiąść i poczuć się tak, jak przed startem planowanym na luty 2026 r.

Statek zostanie umieszczony na szczycie rakiety Space Launch System, którą NASA składa i testuje na Florydzie, skąd zostanie ona wystrzelona w kosmos. Astronauci polecą w kierunku Księżyca, ale na nim nie wylądują. Misja potrwa około 10 dni i potem wrócą na Ziemię.

NASA prezentuje prototyp skafandra dla astronautów misji Artemis III AFP