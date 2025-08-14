Orion dla misji Artemis 2 testowany przez NASA. Ludzie wrócą nim na Księżyc.

Program księżycowy Apollo zamknięto w latach 70. Astronauci NASA po raz ostatni stąpali po powierzchni Srebrnego Globu w 1972 r. Agencja planuje wrócić na Księżyc i odbędzie się to w ramach kampanii Artemis. W tym celu zostanie wykorzystany m.in. nowy statek załogowy Orion.

Kapsuła Orion dla misji Artemis 2 testowana przez NASA

NASA odebrała statek Orion dla misji Artemis 2 od Lockheed Martin kilka miesięcy temu. Nowa kapsuła znajduje się w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie, gdzie przechodzi szereg testów. Niedawno po raz pierwszy zasiadła w nim czteroosobowa załoga.

Statek Orion kilka dni temu został zatankowany i przechodzi kolejne etapy przygotowań przed misją Artemis 2. NASA przeniosła nową kapsułę z Wielopoziomowego Systemu Przetwarzania Ładunków (MPPF) do Systemu Abortowego (LASF). Tam zostanie ona wyposażona w system ewakuacji awaryjnej.

Kapsuła załogowa Orion dla misji Artemis 2. NASA prowadzi testy statku w centrum na Florydzie. NASA/Kim Shiflett materiały prasowe

Kapsuła załogowa znajdowała się w MPPF od maja, gdzie NASA prowadziła różne testy statku. Sprawdzono m.in. jego systemy. Później czterech astronautów po raz pierwszy umieszczono w środku w skafandrach. W ten sposób mogli zobaczyć to, co czeka ich przed startem w ramach lotu na Księżyc.

Kiedy astronauci NASA polecą na Księżyc?

Dokładnego terminu startu misji Artemis 2 na razie nie ma, ale wiemy, że NASA nie wystrzeli astronautów wcześniej niż w lutym 2026 r. Nawet to wydaje się mało prawdopodobne i mówi się, że agencja będzie potrzebowała więcej czasu.

W misji Artemis 2 weźmie udział czterech ludzi. Troje z nich to astronauci NASA - Reid Wiseman (dowódca), Victor Glover (pilot) oraz Christina Koch (specjalistka misji). Towarzyszyć im będzie Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej.

Załoga ma wziąć udział w około 10-dniowej misji. Astronauci zostaną wyniesieni kapsułą Orion wielką rakietą Space Launchy System, która również składana jest na Florydzie. Potem polecą w kierunku Księżyca, gdzie jednak nie wylądują. Okrążą Srebrny Glob, a potem wrócą na Ziemię.

Lądowanie ludzi na Księżycu najwcześniej za dwa lata

NASA planuje wysłać astronautów na powierzchnię Księżyca dopiero w ramach misji Artemis 3. Mówi się o drugiej połowie 2027 r. i termin ten był już zmieniany. Czy będzie możliwy do osiągnięcia? Raczej nie, bo w roli lądownika księżycowego wybrano drugi stopień rakiety Starship, która ciągle nie jest gotowa.

Amerykanie toczą wyścig o Księżyc z Chinami, którzy chcą wysłać na powierzchnię Srebrnego Globu tajkonautów jeszcze przed końcem dekady. Kto będzie pierwszy? Tego na razie nie wiadomo, ale NASA dokłada starań, aby ubiec Państwo Środka.

