Orion dla misji Artemis 2 testowany przez NASA. Ludzie wrócą nim na Księżyc
Artemis 2 to pierwsza od ponad pół wieku misja kosmiczna, która ma zabrać ludzi w okolice Księżyca. Astronauci nie byli tam od ponad 50 lat. NASA przeprowadziła kolejne testy kapsuły Orion, która zostanie użyta w misji. Statek zatankowano i sprawdzono jego działanie. Kiedy ludzie wrócą na Księżyc?
Program księżycowy Apollo zamknięto w latach 70. Astronauci NASA po raz ostatni stąpali po powierzchni Srebrnego Globu w 1972 r. Agencja planuje wrócić na Księżyc i odbędzie się to w ramach kampanii Artemis. W tym celu zostanie wykorzystany m.in. nowy statek załogowy Orion.
Kapsuła Orion dla misji Artemis 2 testowana przez NASA
NASA odebrała statek Orion dla misji Artemis 2 od Lockheed Martin kilka miesięcy temu. Nowa kapsuła znajduje się w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy'ego na Florydzie, gdzie przechodzi szereg testów. Niedawno po raz pierwszy zasiadła w nim czteroosobowa załoga.
Statek Orion kilka dni temu został zatankowany i przechodzi kolejne etapy przygotowań przed misją Artemis 2. NASA przeniosła nową kapsułę z Wielopoziomowego Systemu Przetwarzania Ładunków (MPPF) do Systemu Abortowego (LASF). Tam zostanie ona wyposażona w system ewakuacji awaryjnej.
Kapsuła załogowa znajdowała się w MPPF od maja, gdzie NASA prowadziła różne testy statku. Sprawdzono m.in. jego systemy. Później czterech astronautów po raz pierwszy umieszczono w środku w skafandrach. W ten sposób mogli zobaczyć to, co czeka ich przed startem w ramach lotu na Księżyc.
Kiedy astronauci NASA polecą na Księżyc?
Dokładnego terminu startu misji Artemis 2 na razie nie ma, ale wiemy, że NASA nie wystrzeli astronautów wcześniej niż w lutym 2026 r. Nawet to wydaje się mało prawdopodobne i mówi się, że agencja będzie potrzebowała więcej czasu.
W misji Artemis 2 weźmie udział czterech ludzi. Troje z nich to astronauci NASA - Reid Wiseman (dowódca), Victor Glover (pilot) oraz Christina Koch (specjalistka misji). Towarzyszyć im będzie Jeremy Hansen z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej.
Załoga ma wziąć udział w około 10-dniowej misji. Astronauci zostaną wyniesieni kapsułą Orion wielką rakietą Space Launchy System, która również składana jest na Florydzie. Potem polecą w kierunku Księżyca, gdzie jednak nie wylądują. Okrążą Srebrny Glob, a potem wrócą na Ziemię.
Lądowanie ludzi na Księżycu najwcześniej za dwa lata
NASA planuje wysłać astronautów na powierzchnię Księżyca dopiero w ramach misji Artemis 3. Mówi się o drugiej połowie 2027 r. i termin ten był już zmieniany. Czy będzie możliwy do osiągnięcia? Raczej nie, bo w roli lądownika księżycowego wybrano drugi stopień rakiety Starship, która ciągle nie jest gotowa.
Amerykanie toczą wyścig o Księżyc z Chinami, którzy chcą wysłać na powierzchnię Srebrnego Globu tajkonautów jeszcze przed końcem dekady. Kto będzie pierwszy? Tego na razie nie wiadomo, ale NASA dokłada starań, aby ubiec Państwo Środka.