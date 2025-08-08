Czym jest koniunkcja planet?

Moment, w którym dwa ciała niebieskie znajdują się bardzo blisko siebie obserwowane z Ziemi, nazywamy koniunkcją. W przypadku Jowisza i Wenus to zbliżenie zrobi ogromne wrażenie. Chociaż część takich spektakli można zaobserwować jedynie za pomocą teleskopów, niektóre z nich są widoczne gołym okiem - również to nadchodzące 12 sierpnia.

Kulminacja koniunkcji Wenus i Jowisza

Co mniej więcej 24 lata Wenus, Ziemia i Jowisz ustawiają się niemal identycznie względem siebie. Chociaż trwa to od pokoleń, nie będzie wiecznie - cykl zakończy się w 2746 roku. Do tego czasu jednak możemy cieszyć się zbliżeniom Wenus i Jowisza, które są widoczne z naszej planety.

Tym razem tuż przed świtem, około 4:00 rano, 12 sierpnia będzie można zaobserwować kulminację spektakularnej koniunkcji Wenus i Jowisza - dwóch najjaśniejszych planet na niebie. Znajdą się one niezwykle blisko siebie, rozdzielone odległością porównywalną z niecałymi dwiema tarczami Księżyca ustawionymi jedna przy drugiej. Dzięki temu będzie można je zaobserwować jednocześnie podczas jednego kadru lornetką do około 18 sierpnia, później odległość między nimi stanie się większa. Jeśli nie macie teleskopu lub lornetki, nic straconego - spektakl będzie widoczny nawet gołym okiem.

Zjawisko zaczyna się 9 sierpnia, a planety codziennie będą znajdować się bliżej siebie. Do obserwacji warto wybrać miejsce z widocznym horyzontem wschodnim, bo to właśnie tam pojawi się to fascynujące widowisko. Obie planety będą widoczne na wysokości około 15 st. Nie zapomnijcie wziąć ze sobą aparatów, aby zebrać pamiątkowe ujęcia!

Księżyc nie będzie przeszkadzał w obserwacji, pomimo swojej pełni, wypadającej na 9 sierpnia. Obie planety są na tyle jasne, że przebiją się przez jego blask.

Kolejne takie zbliżenie wydarzy się w 2027 roku, jednak przez zbyt bliską odległość od Słońca nie będzie możliwe do zaobserwowania. Warto więc już dziś zaplanować nocny wypad za miasto.

Kolejne atrakcje na niebie

Jeszcze w sierpniu na niebie będzie możliwe do zaobserwowania jeden z najlepszych widoków tych wakacji. 20 sierpnia do oddalającego się duetu Jowisza i Wenus dołączy sierp Księżyca. Dostrzeżemy go niemal w jednej linii nad Wenus.

Nocą z 12 na 13 sierpnia zobaczymy na niebie maksymalną aktywność Perseidów, który aktywny jest już od 14 lipca, a będzie trwał jeszcze do 1 września. W idealnych warunkach, podczas ciemnej i bezchmurnej nocy, możliwe do zaobserwowania będzie nawet do kilkudziesięciu meteorów na godzinę. Tego roku jednak blask Księżyca może zakłócić widoczność nawet o 75 proc. względem idealnych warunków.

