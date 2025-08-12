Przed nami noc spadających gwiazd, czyli szczyt deszczu meteorów Perseidy, który w 2025 r. przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. To oznacza, że noc z wtorku na środę będzie najlepszą okazją do podziwiania zjawiska na nocnym niebie. Gdzie oglądać i jak fotografować?

Co to są Perseidy?

Perseidy to jeden z deszczów meteorów, które można w ciągu roku podziwiać na nocnym niebie. Orbita tego roju corocznie przecina się z ziemską między 17 lipca a 24 sierpnia. Jest to pozostałość po komecie 109P/Swift-Tuttle.

W momencie przecięcia się orbit, szczątki po komecie 109P/Swift-Tuttle wpadają w atmosferę ziemską, gdzie następnie ulegają spaleniu. W ten sposób na niebie można podziwiać zjawisko, które nazywa się nocą spadających gwiazd. W tym roku szczyt Perseidów przypada 12 sierpnia o godzinie 22:00 czasu w Polsce i powinien być bardzo zjawiskowy. Zapowiada się nawet do 100 meteorów na godzinę. Niestety radiant roju będzie widoczny wtedy nisko nad horyzontem, co nie będzie sprzyjało dogodnym warunkom do obserwacji. Drugie "ale" to jasny Księżyc, który dąży do pełni.

Noc spadających gwiazd. Gdzie najlepiej oglądać Perseidy?

Chcąc podziwiać deszcze meteorów należy wybrać się poza miasto. Tereny mocno zurbanizowane nie sprzyjają tego typu obserwacjom, gdyż występuje w nich zbyt duże natężenie sztucznego światła. Należy udać się na łono natury. Gdzie najlepiej?

Gdzie najlepiej oglądać Perseidy 2025 w Polsce? Z pomocą przychodzi specjalna mapa. lightpollutionmap.info materiał zewnętrzny

Tutaj z pomocą przychodzi specjalna mapa z zanieczyszczeniem sztucznym światłem. Znajdziecie ją na stronie lightpollutionmap.info. Najlepsze warunki do obserwowania roju meteorów Perseidy w Polsce panują w tych miejscach, które oznaczone są kolorem ciemnoniebieskim.

Jak zrobić zdjęcie Perseidów i czy wystarczy aparat w telefonie?

Jeśli wybraliśmy już dogodne miejsce do podziwiania zjawiska, to trzeba jeszcze przygotować odpowiedni sprzęt. Nieważne czy będzie to profesjonalny aparat lub telefon. Bez statywu się nie obejdzie. Fotografowanie spadających gwiazd "z ręki" to słaby pomysł.

Najlepsze efekty na zdjęciach będzie można uzyskać profesjonalnymi aparatami fotograficznymi, które oferują dużo ustawień. Najlepiej wybrać obiektywy szerokokątne o ogniskowych w zakresie 10-24 mm. Ostrość powinna być ustawiona na nieskończoność. Natomiast czas ekspozycji na 20-30 sekund. Warto również zwrócić uwagę na czułość ISO na poziomie 800-3200. Tego typu ustawienia sprawią, że przy odrobinie szczęścia uda się na jednym zdjęciu uchwycić nawet kilka spadających gwiazd.

Fotografowanie Perseidów jest teoretycznie również możliwe aparatem z telefonu. W tym przypadku uzyskane efekty nie będą jednak tak oszałamiające. Można jednak spróbować. W tym celu najlepiej skorzystać z trybów manualnych/Pro lub dedykowanych do fotografowania nocnego nieba, które mają wybrane smartfony. Ustawienia najlepiej dobierać w możliwie jak najbardziej zbliżony sposób do wspomnianych wyżej.

"Wydarzenia": "Obiekt spadł z nieba". Mieszkańcy Bornego Sulinowa zaalarmowali służby Polsat News Polsat News